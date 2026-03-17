Sénégal: L'Acte 4 de la décentralisation doit renforcer les prérogatives des départements, selon un élu

16 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaffrine — Le président du Conseil départemental de Kaffrine (centre), Abdoulaye Wilane, a plaidé, lundi, pour un renforcement des prérogatives et compétences des conseils départementaux.

"Nous estimons qu'il faut, avant tout, renforcer les prérogatives et compétences des conseils départementaux avant d'entamer une quelconque réforme, surtout par rapport à l'éventuelle proposition relative à la suppression de certaines communes où conseils départementaux", a-t-il notamment indiqué.

Il s'exprimait au terme de la première session ordinaire du Conseil départemental de Kaffrine, présidée par l'adjoint au préfet Boubacar Ba, en présence des conseillers départementaux.

Abdoulaye Wilane a également attiré l'attention des autorités sur les conséquences qu'une telle mesure pourrait avoir, notamment sur le personnel et les agents des collectivités territoriales.

Il a, par ailleurs, insisté sur la nécessité d'une "révision électorale adéquate" avant toute réforme structurelle, estimant qu'il ne sert à rien d'engager des réformettes susceptibles de créer davantage de problèmes".

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