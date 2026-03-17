Sénégal: Fraude financière - Interpol évoque une hausse de 54 % de ses notices et diffusions

Dakar — Interpol, l'Organisation internationale de la police criminelle, a fait état lundi d'une augmentation de 54 % du nombre de ses notices et diffusions relatives à la fraude financière depuis 2024.

"Depuis 2024, le nombre de notices et de diffusions d'Interpol relatives à la fraude a augmenté de 54 %", souligne l'Organisation internationale de la police criminelle dans un rapport rendu public le même jour.

Elle assure, sur la même période, avoir apporté son soutien à ses pays membres dans plus de 1 500 affaires de fraude transnationale, pour un montant d'actifs perdus s'élevant à 1,1 milliard de dollars américains.

Le rapport constate dans le même temps que les autorités chargées de l'application de la loi collaborent plus efficacement, tandis que les centres d'escroquerie se multiplient et prennent de l'ampleur, ciblant un nombre croissant de victimes.

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Le document relève que dans certaines régions d'Afrique, il a été constaté que des groupes terroristes utilisent des systèmes de fraude, notamment des escroqueries aux cryptomonnaies, comme source de financement.

"Autrefois un phénomène régional, les centres d'escroquerie sont désormais présents dans le monde entier et impliquent des centaines de milliers de personnes, dont beaucoup sont victimes de traite et contraintes de commettre des fraudes en ligne", fait savoir Interpol.

"Shadow Storm", une force opérationnelle contre la fraude financière

"Bien que ces opérations soient régulièrement démantelées, les criminels qui les dirigent restent difficiles à identifier, utilisant des intermédiaires et des sociétés écrans pour dissimuler leurs activités et échapper à la détection", admet l'Organisation internationale de la police criminelle.

Cette situation est à l'origine du lancement, selon Interpol, de son opération dénommée "Shadow Storm" (Tempête d'ombres), une nouvelle force opérationnelle internationale financée par le ministère de l'Intérieur britannique dans le cadre d'une réponse unifiée et fondée sur les données.

Selon le rapport, cette force opérationnelle, s'appuyant sur le réseau d'Interpol et d'autres outils tels que I-GRIP, un mécanisme d'opposition au paiement, va non seulement cibler les fraudes financières générées par les centres d'escroquerie, mais aussi leurs liens avec la cybercriminalité et la traite des êtres humains à des fins criminelles.

Parallèlement, à cette initiative, Interpol signale avoir publié de nouvelles lignes directrices sur la création et le fonctionnement (dans ses pays membres) d'un centre national de lutte contre l'escroquerie, afin d'encourager des modèles efficaces permettant d'appuyer les efforts nationaux de détection, de perturbation et de démantèlement des réseaux d'escroquerie et de leurs activités.

"Résumant les approches fructueuses adoptées par les forces de l'ordre du monde entier, ces lignes directrices mettent en lumière les points clés et les meilleures pratiques pour renforcer et mieux coordonner la réponse mondiale", mentionne le rapport.