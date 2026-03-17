Congo-Kinshasa: Signature d'un projet d'aménagement de la ville de Boma

L'amélioration de la résilience de la ville de Boma et des conditions de vie de ses habitants est au centre d'un protocole d'accord signé, ce lundi à Kinshasa, entre l'Expertise France et le ministère de l'Aménagement du territoire.

Financé par l'Agence française de développement (AFD), ce projet vise construire des infrastructures modernes pour lutter contre les inondations dans la ville de Boma. Concu pour une durée de deux ans et demi, ce projet s'inscrit dans le cadre de l'Initiative « Ville durables ».

Ce programme se propose de prévenir la ville de Boma des catastrophes naturelles dues aux effets du changement climatique (lutter contre l'érosion et adapter les équipements de proximité).

Il se propose de renforcer l'attractivité de cette ville et améliorer les conditions économiques des femmes et des jeunes, en améliorant sa gouvernance urbaine et sa participation citoyenne.

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Le Directeur de l'Agence française de développement explique que ce projet entend également redynamiser la ville de Boma via la réhabilitation d'infrastructures de base (voirie, eau potable, électricité).

Pour Hervé Conon, ce projet durable vise à redynamiser la ville et la protéger et la préparer aux impacts du changement climatique en particulier des inondations qui sont des phénomènes récurrents dans la ville de Boma.

« Ce protocole d'attente vise à définir des règles de fonctionnement entre Expertise France, opérateur de ce projet, qui va construire un certain nombre d'investissement pour le compte de la ville voire au-delà de la ville », a-t-il fait savoir.

Pour sa part, la Directrice-Pays de l'Expertise France, Aude Delescluze précise que cette initiative prévoit l'instauration des espaces de dialogue stratégique dans cette ville portuaire.

Aux termes du présent Protocole d'Accord, Expertise France et le ministère de l'Aménagement du Territoire conviennent de collaborer dans le respect du cadre opérationnel dudit Projet.

L'Agence nationale d'aménagement du territoire (ANAT) sera partie du projet que le ministre de l'Aménagement du territoire veut voir se concrétiser avec efficience et efficacité.

A chaque pluie, la ville de Boma fait face aux inondations récurrentes qui pourront certainement trouver solution avec la mise en oeuvre de ce projet.

En novembre 2024, une pluie qui s'est abattue sur cette ville avait causé des dégâts matériels et laissé plusieurs familles sans abri.