Congo-Kinshasa: Une pétition déposée ce lundi contre Bahati Lukwebo au bureau du Sénat

Une pétition visant la déchéance du deuxième vice-président de la chambre haute, le sénateur Modeste Bahati Lukwebo, a été déposée lundi 16 mars au bureau du Sénat.

Les pétitionnaires l'accusent d'incompétence dans l'exercice de ses fonctions.

Le sénateur Dany Kabongo, l'un des initiateurs de cette démarche, précise toutefois que cette pétition n'a aucun lien avec la position récemment exprimée par Modeste Bahati Lukwebo au sujet de la révision de la Constitution.

Cette initiative intervient alors que le bureau du Sénat s'était déjà désolidarisé des déclarations du deuxième vice-président, présentées comme des prises de position strictement personnelles.

La pétition a été déposée au lendemain du 4e congrès ordinaire de l'Alliance des forces démocratiques du Congo (AFDC). À l'occasion de ce congrès, Modeste Bahati Lukwebo a obtenu un nouveau mandat de cinq ans à la tête de ce parti membre de l'Union sacrée de la Nation.