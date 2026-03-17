Sénégal: 'L'Éveil des synergies' - La créativité féminine à travers une diversité d'expressions artistiques

Dakar — L'exposition "L'Éveil des synergies", du Collectif des plasticiennes du Sénégal dans le cadre du mois de la femme, met en lumière la créativité féminine à travers une diversité d'expressions artistiques, une initiative qui traduit une volonté des organisateurs "d'aller au-delà des approches parfois folkloriques qui ont longtemps caractérisé certaines manifestations du mois de mars".

Ouverte du 08 au 28 mars à la Galerie nationale d'art, l'exposition réunit 34 artistes femmes issues de différentes régions du pays, qui présentent 64 œuvres explorant plusieurs techniques et matériaux.

Peintures à l'acrylique sur toile, vitrail sur plexiglas, tissage, broderie, papiers recyclés, fil métallisé, fer forgé, crochet ou encore assemblages mixtes composent cet ensemble artistique qui traduit la richesse et la diversité de la création féminine sénégalaise.

Les œuvres exposées abordent plusieurs thématiques liées à la condition féminine, la société et la vie quotidienne, offrant au public des regards à la fois sensibles et engagés sur la place des femmes dans la société.

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La responsable du collectif, Adama Boye, explique que cette initiative vise à créer un espace de rencontre et de réflexion autour de la création artistique portée par les femmes.

"Cette exposition représente une étape significative pour notre collectif. Elle traduit notre volonté d'aller au-delà des approches parfois folkloriques qui ont longtemps caractérisé certaines manifestations du mois de mars. Notre ambition est d'ouvrir un espace de réflexion et de création où l'art devient un véritable vecteur de dialogue", a-t-elle indiqué.

Selon elle, "L'Éveil des synergies" se veut une invitation à la rencontre entre artistes, institutions et public, afin de favoriser les échanges et de valoriser la contribution des femmes dans la création contemporaine.

Dans cette dynamique, des ateliers et sessions de renforcement de capacités sont également prévus en marge de l'exposition, notamment autour de l'entrepreneuriat créatif, de la digitalisation de l'art et de la sororité artistique, destinés à accompagner les plasticiennes dans le développement de leurs activités.

Mme Boye a par ailleurs salué l'appui des partenaires institutionnels et culturels ainsi que l'accueil réservé par la direction de la Galerie nationale d'art, estimant que ce soutien contribue à renforcer la visibilité et la reconnaissance des femmes artistes dans le paysage culturel sénégalais.

"Ne regardez pas seulement ces œuvres, écoutez-les et ressentez la vibration de cette union. Car lorsque les femmes s'éveillent et s'unissent, c'est toute la culture qui se lève", a-t-elle lancé.