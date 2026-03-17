Sénégal: Un partenariat conclu pour faire des JOJ 'un catalyseur de développement'

Dakar — La ville de Dakar et le Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ) Dakar 2026 ont signé lundi une convention de partenariat visant à faire de ce rendez-vous sportif mondial "un catalyseur de développement, d'inclusion et d'inspiration pour toute une génération".

"Au-delà de l'événement sportif, notre ambition est claire : faire de ces Jeux un catalyseur de développement, d'inclusion et d'inspiration pour toute une génération", a expliqué le président du Comité d'organisation des JOJ, lors de la signature de cette convention.

Mamadou Diagna Ndiaye a fait état de la volonté des deux parties de "travailler main dans la main pour faire des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 un héritage durable pour nos populations".

La capitale sénégalaise compte parmi les trois communes devant accueillir les JOJ 2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre 2026.

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Le programme des JOJ 2026 prévoit des activités sportives et culturelles au Stade Iba Mar Diop, à la Piscine Olympique et à la Place de la Nation, à Dakar.

Selon le président du COJOJ, cette convention de partenariat devrait permettre de renforcer la mobilisation citoyenne, de promouvoir les valeurs olympiques auprès de la jeunesse et de valoriser les espaces urbains et les initiatives sportives de proximité.

"La convention que nous signons aujourd'hui donne un cadre clair à cette ambition commune. Elle organise la contribution de la Ville de Dakar à la préparation et à la célébration des Jeux", a expliqué M. Ndiaye.

Le partenariat entre le COJOJ et la mairie de Dakar fixe les contours pour "Une ville qui se prépare, Une ville qui s'embellit, pour accueillir le monde".

Mamadou Diagna Ndiaye a indiqué que la mairie de la capitale sénégalaise va offrir des espaces publics valorisés, avec des branding, des corridors urbains améliorés, une signalétique "visible et cohérente", des lieux de célébration où les habitants et visiteurs pourront se retrouver, partager et vibrer.

Les JOJ prévus au Sénégal "ne se vivront pas seulement dans les sites de compétitions. Ils se vivront aussi dans les rues de Dakar, dans ses places publiques, dans ses quartiers, dans chacune des 19 communes, et au-delà", a-t-il ajouté.

Les prochains Jeux olympiques de la jeunesse se tiennent au Sénégal, une première sur le continent africain, du 31 octobre au 13 novembre 2026.

Cette quatrième édition, axée sur le thème "L'Afrique accueille, Dakar célèbre", va se dérouler à Dakar, Saly et Diamniadio.

Les organisateurs tablent sur la participation d'environ 2 700 athlètes représentant une vingtaine de disciplines sportives, de l'athlétisme à l'escrime, en passant par la natation, le skateboard, le judo, la voile, le beach-volley et le rugby à 7.

De nouvelles disciplines comme le breaking (danse urbaine), le baseball à 5, le triathlon ou encore le wushu sont également au programme des JOJ Dakar 2026.