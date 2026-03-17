Sénégal: Kédougou - Les diabétiques jeûneurs invités à faire un bilan après le ramadan

Kédougou — Le médecin Cheikhou Oumar Diallo, chef du service de diabétologie du centre de santé de Kédougou (sud-est), recommande aux personnes diabétiques qui observaient le jeûne de faire un bilan de leur état de santé après le ramadan afin de prévenir toute complication.

"Toutes les personnes malades autorisées à jeûner devront refaire forcément le point de la maladie après le ramadan, pour évaluer la situation et voir ce qu'elles doivent réajuster pour pouvoir continuer à vivre tranquillement", a-t-il dit dans un entretien à l'APS.

M. Diallo rappelle que les personnes diabétiques effectuent des visites médicales de six à huit semaines avant le ramadan pour savoir si elles seront en mesure d'observer le jeûne ou pas.

"C'est un examen qui permet de voir l'état de l'équilibre du diabète et s'il y a un changement de molécule. On a un temps pour voir si la personne s'adapte aux nouvelles molécules, car il est bel et bien possible d'être diabétique et observer le jeûne", a-t-il ajouté, précisant que des diabétiques sont autorisés à jeûner "sous certaines conditions".

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"Il faut aussi appliquer certaines mesures hygiéno-diététiques, notamment l'apport hydrique qui doit être très important après la rupture du jeûne, parce qu'il fait très chaud à Kédougou", a-t-il conseillé.

Dix à 12 % de personnes diabétiques à Kédougou

Selon le médecin, le taux de prévalence du diabète dans le département de Kédougou tourne autour de 10 à 12 % avec beaucoup de complications de pieds diabétiques, c'est-à-dire une complication liée à l'artériopathie diabétique qui bouche les vaisseaux sanguins et empêche le sang de circuler correctement.

Selon le diabétologue, le pied diabétique est une complication liée à l'artériopathie diabétique dont les vaisseaux sanguins sont bouchés et que le sang ne passe pas correctement.

"Il y a aussi la neuropathie diabète qui est une atteinte des nerfs causée par un taux de sucre élevé chronique touchant souvent les pieds et que la personne perd un tout peu certaines sensations (douleur, engourdissements, le froid et le chaud). Ensuite, il y a certaines conditions qui s'associent à la maladie qui est la chaleur, la poussière et les cailloux qui vont concourir à développer une plaie diabétique", a-t-il souligné.

Cheikhou Oumar Diallo a signalé que la plupart des diabétiques sont sous diagnostiqués ou bien ne sont pas suivis au niveau de l'hôpital.

"La plupart d'entre eux sont pour le moment au niveau des guérisseurs ou autre chose parce qu'il y a beaucoup de choses dites sur le diabète qu'il faudra déconstruire et qui sont très fausses", a expliqué M. Diallo.

"Il y a aussi la neuropathie diabétique qui est une atteinte des nerfs causée par un taux de sucre chronique élevé touchant souvent les pieds, faisant que la personne perd un peu certaines sensations comme la douleur, les engourdissements, le froid et le chaud. Ensuite, il y a la chaleur, la poussière et les cailloux qui vont concourir à développer une plaie diabétique", a-t-il souligné.

"Le diabète est présent à Kédougou avec beaucoup de pieds diabétiques. Il y en a énormément dans le département", a alerté le médecin, signalant que la plupart des diabétiques sont sous-diagnostiqués où bien ne sont pas suivis par l'hôpital.

"La plupart d'entre eux partent voir des guérisseurs. Il y a beaucoup de fausses croyances liées au diabète, qu'il faut déconstruire", a relevé le diabétologue.