Angola: Une dirigeante souligne l'impact de la visite papale sur la promotion de la paix

Luena — La vice-gouverneure de Moxico chargée des affaires politiques, sociales et économiques, Elizabeth Ayala, a déclaré lundi à Luena que la visite du Pape Léon XIV revêt une importance spirituelle et sociale considérable pour l'Angola, mobilisant les institutions et les fidèles dans plusieurs provinces.

Selon la responsable, le gouvernement provincial met en place un soutien logistique et institutionnel afin de collaborer avec la province voisine de Lunda-Sul, qui accueillera le chef de l'Église catholique. La ville de Luena a été désignée comme point de référence pour l'organisation de la mobilisation et du transport des fidèles souhaitant participer à l'événement religieux à Saurimo. Elizabeth Ayala a souligné que la présence du Pape Léon XIV revêt une signification profonde pour la vie spirituelle de la société et pour la promotion des valeurs fondamentales.

D'après la vice-gouverneure, le leader de l'Église catholique exerce une influence mondiale qui transcende les frontières politiques et sociales, jouant un rôle essentiel dans la promotion de la foi, de la solidarité et de la défense des droits humains. « La figure du Pape exerce une grande influence dans le monde et représente un symbole important pour la vie spirituelle des hommes, constituant également une référence morale qui contribue à la sauvegarde des droits de l'homme et au renforcement des valeurs de notre société », a-t-il déclaré.

La vice-gouverneure a précisé que, malgré le fait que la visite se déroule dans une province voisine, le pouvoir exécutif est déterminé à soutenir cette initiative et à encourager la participation des fidèles de Moxico. Parmi les mesures prévues figure la promotion des déplacements des personnes souhaitant entendre le message que le Pape entend transmettre au peuple angolais.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour Elizabeth Ayala, cette visite intervient dans un contexte international marqué par de nombreux défis, notamment les conflits armés et les tensions entre pays. À cet égard, elle estime que le message du chef religieux catholique pourrait contribuer à renforcer l'appel à la paix et au dialogue entre les peuples.

« Nous vivons une période difficile sur la scène internationale, marquée par les guerres et les désaccords entre les nations. Un message de paix, de dialogue et d'entente entre les peuples et les dirigeants du monde sera d'une importance capitale non seulement pour l'Angola et l'Afrique, mais aussi pour le monde entier », a-t-elle conclu.