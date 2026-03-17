Angola: Le taux d'inclusion financière au pays atteint environ 50 %

Luanda — Le taux d'inclusion financière en Angola se situe actuellement autour de 50 %, et une augmentation significative est attendue d'ici 2027, dans le cadre de la Stratégie nationale d'inclusion financière, a déclaré ce lundi à Luanda le gouverneur de la Banque nationale d'Angola (BNA), Manuel Tiago Dias.

Selon le dirigeant de la Banque centrale, qui s'exprimait lors de l'ouverture de la 14e édition de la Semaine mondiale de l'argent, l'inclusion financière demeure un défi pour le pays. Cette stratégie représente donc une étape importante dans le programme de développement économique et social.

Pour le gouverneur de la BNA, cet instrument pourrait jouer un rôle structurant dans la promotion de l'éducation financière dans le pays, en combinant des mesures visant à élargir l'accès au système financier avec des initiatives d'autonomisation de la population. Il contribuera ainsi à améliorer progressivement le niveau de culture financière, à élargir l'inclusion économique et à renforcer la participation des citoyens à l'économie formelle, a-t-il ajouté.

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Par ailleurs, Manuel Tiago Dias a indiqué que la BNA entend poursuivre ses actions d'éducation financière auprès des enfants, des adolescents et des jeunes, en leur enseignant la valeur de l'argent. Le banquier a ajouté que l'objectif est ainsi de sensibiliser ces segments de la population à la nécessité d'épargner et d'éviter un endettement excessif, ainsi que de stimuler l'investissement et l'esprit d'entreprise, d'établir des relations avec les institutions financières et de défendre les droits des consommateurs de produits et services financiers.

« Lorsque nous apprenons à parler d'argent sans crainte, sans mythes et sans désinformation, nous devenons plus compétents, nous évitons les erreurs et nous adoptons de saines habitudes financières qui contribuent à une vie plus stable et prospère, avec moins d'obstacles », a-t-il ajouté. De son côté, le vice-gouverneur de la province de Luanda chargé du secteur politique et social, Manuel Gonçalves, a souligné l'importance de la Semaine mondiale de l'argent pour renforcer les compétences des jeunes en matière d'épargne.

La Semaine mondiale de l'argent (SMA) est une initiative de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), promue depuis 2012 dans 176 pays. Elle vise à sensibiliser la société, et notamment les jeunes, à l'importance de l'éducation financière.

Cette année, la SMA se déroule sous le thème « Parlons intelligemment d'argent» et propose des activités éducatives et ludiques sur le « système financier », la « gestion responsable de l'argent » et l'« utilisation sécurisée des nouvelles technologies de paiement numérique ». Toutes les délégations provinciales de la Banque nationale d'Angola y participent, en partenariat avec les institutions bancaires et les autorités de régulation du système financier angolais.