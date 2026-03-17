Angola: Le pays et la RDC définissent des stratégies pour dynamiser la coopération économique

16 Mars 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ART/BS

Luanda — L'Angola et la République Démocratique du Congo (RDC) ont examiné lundi des stratégies visant à dynamiser la coopération économique bilatérale, à l'occasion d'une réunion préparatoire de la Commission Interministérielle entre les deux pays.

Cette rencontre, organisée en format virtuel, a été dirigée par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Rui Miguêns de Oliveira, et a rassemblé le ministre des Relations extérieures, Téte António. Au cours de la réunion, les membres de la commission ont étudié la proposition d'Accord économique entre les Gouvernements angolais et congolais, un instrument destiné à établir un cadre plus large de coopération entre les deux États.

Le document couvre des domaines tels que le commerce de biens et services, les investissements, les transports, la logistique, la coopération industrielle et le développement des zones frontalières, tout en prévoyant des mécanismes institutionnels pour renforcer la coordination entre les autorités des deux pays et faciliter les échanges économiques. La rencontre a également permis de préparer la base technique de négociation qui servira de référence pour le dialogue avec la partie congolaise lors des prochaines sessions bilatérales.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Parmi les participants angolais figuraient plusieurs membres du Gouvernement, notamment la ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, la ministre des Pêches et Ressources marines, Carmen do Sacramento Neto, ainsi que les ministres du Plan, Victor Hugo Guilherme, et du Tourisme, Márcio Daniel.

Cette initiative s'inscrit dans la stratégie des deux Gouvernements visant à renforcer les instruments juridiques qui soutiennent la coopération bilatérale, en accordant une attention particulière aux secteurs jugés essentiels pour consolider les relations économiques et commerciales. La Commission interministérielle Angola-RDC constitue un mécanisme de concertation entre les deux pays pour traiter des questions d'intérêt commun, avec un accent particulier sur les domaines économique, commercial et régional.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.