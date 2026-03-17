Angola: Le pays et la RDC définissent des stratégies pour dynamiser la coopération économique

Luanda — L'Angola et la République Démocratique du Congo (RDC) ont examiné lundi des stratégies visant à dynamiser la coopération économique bilatérale, à l'occasion d'une réunion préparatoire de la Commission Interministérielle entre les deux pays.

Cette rencontre, organisée en format virtuel, a été dirigée par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Rui Miguêns de Oliveira, et a rassemblé le ministre des Relations extérieures, Téte António. Au cours de la réunion, les membres de la commission ont étudié la proposition d'Accord économique entre les Gouvernements angolais et congolais, un instrument destiné à établir un cadre plus large de coopération entre les deux États.

Le document couvre des domaines tels que le commerce de biens et services, les investissements, les transports, la logistique, la coopération industrielle et le développement des zones frontalières, tout en prévoyant des mécanismes institutionnels pour renforcer la coordination entre les autorités des deux pays et faciliter les échanges économiques. La rencontre a également permis de préparer la base technique de négociation qui servira de référence pour le dialogue avec la partie congolaise lors des prochaines sessions bilatérales.

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Parmi les participants angolais figuraient plusieurs membres du Gouvernement, notamment la ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, la ministre des Pêches et Ressources marines, Carmen do Sacramento Neto, ainsi que les ministres du Plan, Victor Hugo Guilherme, et du Tourisme, Márcio Daniel.

Cette initiative s'inscrit dans la stratégie des deux Gouvernements visant à renforcer les instruments juridiques qui soutiennent la coopération bilatérale, en accordant une attention particulière aux secteurs jugés essentiels pour consolider les relations économiques et commerciales. La Commission interministérielle Angola-RDC constitue un mécanisme de concertation entre les deux pays pour traiter des questions d'intérêt commun, avec un accent particulier sur les domaines économique, commercial et régional.