Angola: Mise en service des équipements en cours à la raffinerie de Cabinda

Cabinda — Une délégation du ministère des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz est à l'oeuvre ce lundi dans la province de Cabinda afin d'évaluer la mise en service des équipements de la raffinerie locale, en vue du démarrage, dans les prochains jours, de la production de produits pétroliers.

Le secrétaire d'État au Pétrole et au Gaz, José Alexandre Barroso, qui dirige la délégation, a déclaré à la presse, après une rencontre avec la gouverneure de la province de Cabinda, Suzana de Abreu, qu'il s'agissait d'une visite technique de routine visant à échanger avec les entreprises et les exploitants de la raffinerie de Cabinda sur les préparatifs du lancement de la première phase de production de ce complexe industriel.

Il a annoncé qu'à la fin du mois, le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino de Azevedo, se rendra dans la province de Cabinda pour le même motif et pourra alors fournir toutes les informations nécessaires au démarrage de la production de produits pétroliers raffinés dans cette usine. Le secrétaire d'État dirige une délégation composée de techniciens du secteur pétrolier et gazier, de l'Institut de réglementation des produits dérivés du pétrole et de Sonangol.

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Les données du ministère consultées par ANGOP indiquent qu'à ce stade de la mise en service, les cuves de la raffinerie de Cabinda sont déjà pleines de pétrole brut. Seuls quelques ajustements techniques mineurs restent à effectuer pour le traitement du gazole, du fioul lourd et du naphta.

Inaugurée en septembre 2025 par le Président de la République, João Lourenço, l'infrastructure a une capacité de raffinage de 60 000 barils de pétrole par jour, la phase initiale prévoyant un traitement de 30 000 barils par jour. Il s'agit de la première raffinerie construite depuis l'indépendance nationale, conformément à la politique du gouvernement visant à renforcer l'engagement en faveur de la transformation des ressources, de la construction de la souveraineté énergétique et d'une vision stratégique.