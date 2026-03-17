Angola: Accident de la route à Icolo e Bengo - Des blessés sont aux soins intensifs

Luanda — La ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, a informé ce lundi, à Luanda, que les survivants de l'accident survenu dimanche, à Cabo Ledo, sont dans un état stable, mais nécessitent toujours des soins médicaux.

Douze personnes sont mortes et 32 autres ont été blessées dans cet accident sur la route nationale 100/Sud, dans la municipalité de Cabo Ledo, province d'Icolo e Bengo. Le drame s'est produit vers 5 heures du matin, lorsqu'un bus de marque Yutong, appartenant à la compagnie Macon, en provenance de Lubango, province de Huíla, a fait une sortie de route et s'est renversé avec 42 passagers à bord. Lors de sa visite aux blessés à l'hôpital Pedro Maria Tonha Pedalé, la ministre a déclaré à la presse qu'à l'exception d'un patient dans le coma, les autres sont dans un état stable.

« Nous avons ici, au complexe hospitalier, à l'unité de soins intensifs, six patients aux soins intensifs, l'un d'eux est dans un état critique, il s'agit d'un jeune qui a eu un traumatisme axial lors de cet accident, et est dans le coma », a-t-elle expliqué. Sílvia Lutucuta a déclaré qu'en général, tous les occupants du bus avaient subi un traumatisme quelconque, d'une gravité variable, allant de légère à modérée, et d'une complexité faible à élevée.

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« Un grand nombre de victimes ont subi de graves traumatismes à la tête, au thorax, à l'abdomen et aux extrémités, avec des fractures complexes », a-t-elle précisé. La ministre de la Santé a indiqué que les chirurgies avaient commencé dimanche et que plus de 15 opérations avaient déjà été réalisées, précisant que le processus se poursuivrait au cours des prochains jours. Quant aux décès, elle a confié que les procédures administratives et médico-légales sont prises en charge par le secteur de la santé, les gouvernements provinciaux et les services compétents du ministère de l'Intérieur.