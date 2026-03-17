Angola: Le CSMMP élit trois candidats au poste de procureur général de la République

16 Mars 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ART/BS

Luanda — Le Conseil supérieur de la magistrature du Ministère public (CSMMP) a désigné ce lundi les trois candidats ayant obtenu le plus de votes pour le poste de procureur général de la République d'Angola.

Selon les résultats du scrutin, la liste comprend les magistrats Gilberto Mizaque, Pedro Mendes de Carvalho et Mota Liz. Parmi ces trois candidats les mieux classés, le Président de la République, João Lourenço, choisira celui qui assumera la fonction de procureur général de la République, en remplacement de Hélder Pitta Grós. Le vote organisé par le CSMMP a enregistré une égalité technique entre Gilberto Mizaque et Pedro Mendes de Carvalho, chacun ayant obtenu 12 voix, tandis que Mota Liz a recueilli 10 voix.

Ce processus, auquel ont participé sept candidats, s'inscrit dans le cadre légal prévoyant la présentation de candidats par l'organe supérieur du Ministère public, la nomination finale revenant ensuite au Chef de l'État.

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Cette décision intervient après que Hélder Pitta Grós a informé le plénum de sa décision de quitter ses fonctions de procureur général de la République et de président du Conseil supérieur de la magistrature du Ministère public. Conformément au règlement approuvé par le plénum, le processus électoral est conduit par une Commission électorale opérant au sein du Conseil supérieur du Ministère public et composée de cinq membres désignés par le plénum.

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