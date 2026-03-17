Angola: Le Président de la République exprime sa compassion aux victimes de l'accident à Cabo Ledo

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a exprimé ce lundi sa profonde consternation à la suite de l'accident de la circulation survenu dimanche dans les environs de Cabo Ledo, dans la province d'Icolo e Bengo, qui a fait 12 morts et 32 blessés.

de sa préoccupation face à ce sinistre, qui endeuille à nouveau de nombreuses familles angolaises. Le communiqué rappelle que le pays se remet encore d'un précédent accident survenu récemment dans la province de Cuanza-Sul, également marqué par un nombre élevé de victimes. João Lourenço s'est associé à la douleur des familles touchées et, en son nom et au nom du Gouvernement, a exprimé sa solidarité envers tous ceux ayant perdu un proche ou subi des blessures lors de l'incident.

Le Président de la République a également annoncé la mise en place d'un dispositif d'assistance multidisciplinaire pour les victimes, coordonné par le ministère de la Santé. Dans le même message, le Chef de l'État a lancé un appel à la prudence et à la responsabilité sur les routes, afin de réduire la sinistralité et de préserver des vies dans le pays. Il a insisté sur le fait que les voies de circulation doivent symboliser le progrès et le développement pour l'Angola, et non devenir des instruments de mort et de destruction.

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L'accident s'est produit vers 05h00, à proximité de la plage de Sangano, lorsqu'un autocar de marque Yutong, appartenant à la compagnie Macon et en provenance de Lubango, province de Huila, a dérapé et capoté avec 42 passagers à bord. Les occupants revenaient du VIe rencontre nationale de réflexion sur la qualité des soins infirmiers et de l'enseignement, tenue dans la ville de Lubango.