Sénégal: Saisie de 23 kilogrammes de chanvre indien lors d'un contrôle routier à Saly

Des éléments du commissariat urbain de Saly (Ouest), ont saisi dimanche 23 kilogrammes de chanvre indien, lors d'une opération de contrôle de motos au Croisement Saly, a appris l'APS de source policière.

"Les éléments de la brigade spéciale du commissariat urbain de Saly-Portudal ont effectué une saisie de 23 kilogrammes de chanvre indien, sur une moto-scooter, dont le conducteur a pris la fuite", informe la même source.

Selon le commissariat de police, un conducteur de moto et son passager, qui ne portaient pas de casque de sécurité, ont été sommés de s'arrêter.

"Contre toute attente, ils ont refusé d'obtempérer aux injonctions des agents, avant de tenter de foncer sur eux", a-t-il rapporté.

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Au moment de faire des manœuvres pour s'échapper, poursuit la même source, "le conducteur et son passager ont perdu l'équilibre de la moto et ils sont tombés".

Se relevant aussitôt, ils ont pris la fuite à pied, abandonnant sur les lieux la moto, en laissant tomber un sac de voyage.

"Les agents ont ramassé le sac abandonné par les fugitifs, dont la vérification du contenu a permis de découvrir 17 blocs de chanvre indien et six autres, cachés dans la selle de la moto.

"Au total 23 kilogrammes de chanvre indien ont été saisis", a-t-il précisé la source policière.