Sénégal: La région de Kaffrine 'fin prête' pour sa participation à la Semaine nationale de la jeunesse

Kaffrine — La région de Kaffrine (centre) est "fin prête" pour prendre part à la Semaine nationale de la jeunesse (SNJ) prévue du 29 mars au 3 avril 2026, à Thiès, a assuré, lundi, le directeur régional de la Jeunesse et des Sports.

"La région de Kaffrine est déjà prête pour sa participation à la Semaine nationale de la jeunesse", a déclaré le directeur régional de la Jeunesse et des Sports de Kaffrine, Moussa Diallo, au cours d'une réunion du comité régional de développement (CRD) consacré aux préparatifs de cet évènement.

La rencontre a été présidée par le gouverneur de la région de Kaffrine, Serigne Babacar Kane, en présence d'associations de jeunesse, d'acteurs sportifs et culturels, entre autres parties prenantes.

Selon M. Diallo, la délégation de Kaffrine sera composée de 75 personnes en lice dans plusieurs disciplines, notamment l'athlétisme, les arts plastiques, le basket-ball, le théâtre, l'art culinaire et la lutte.

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Le CRD a permis d'échanger sur les modalités de participation de la région et de procéder au choix des membres de la délégation, tout en veillant au respect de l'équité territoriale entre les quatre départements de la région que sont Birkelane, Malem Hodar, Koungheul et Kaffrine.

Moussa Diallo a profité de cette opportunité pour lancer un appel aux bonnes volontés et aux partenaires locaux pour qu'ils accompagnent la délégation régionale dans ses préparatifs.

Le gouverneur de la région de Kaffrine, Serigne Babacar Kane, a de son côté souhaité une "participation digne" de la région, tout en appelant à une anticipation afin de s'assurer que toutes les conditions nécessaires sont réunies pour le déplacement et la bonne participation de la délégation.