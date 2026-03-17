Sénégal: La ville de Dakar 'sera 'prête' pour les JO, selon son maire

Dakar — La ville de Dakar "sera prête" pour les prochains Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), a affirmé, lundi, son maire, Abbas Fall, assurant que ce rendez-vous mondial prévu du 31 octobre au 13 novembre 2026 va laisser à la capitale sénégalaise "un héritage durable" en termes d'infrastructures et de visibilité.

"Monsieur le président du COJOJ, vous pouvez ainsi, à ce stade, rassurer les partenaires des Jeux tels que le Comité international olympique (CIO), la communauté internationale, le continent africain. La ville de Dakar sera prête", a-t-il déclaré.

Le maire de la Ville de Dakar, Abass Fall, et le président du Comité d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (COJOJ), Mamadou Diagne Ndiaye ont signé le même jour une convention de partenariat au nom des deux entités qu'ils représentent.

La capitale sénégalaise compte parmi les trois communes sénégalaises devant accueillir les JOJ.

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Le programme des JOJ 2026 prévoit des activités sportives et culturelles au Stade Iba Mar Diop, à la Piscine Olympique et à la Place de la Nation.

Abass Fall a salué l'appui financier que le chef de l'Etat et le gouvernement ont accordé à la Ville de Dakar, en vue de lui permettre d'exécuter convenablement ses activités préparatoires aux JOJ.

Selon l'édile, "la place stratégique et le rôle essentiel attendu de la Ville de Dakar [dans l'organisation des JOJ 2026] sont assez symboliques et très déterminants pour la réussite de cet important événement de dimension internationale".

La ville de Dakar, en collaboration avec les maires des différentes communes d'arrondissement de la capitale et AGEROUTE, a déjà démarré des travaux de voirie notamment à la Médina et à Fass, ainsi que les travaux d'aménagement du Boulevard de la Gueule Tapée et des Allées Khalifa Ababacar Sy.

"En ce qui concerne l'éclairage public, les feux tricolores, le branding des axes routiers et certains places et édifices, le nettoiement avec la SONAGED, les dispositions nécessaires sont en train d'être prises et leur exécution n'attend que la fin des procédures de passation des marchés publics en cours. Par rapport au programme d'animation sportif et culturel, le plan de célébration de la Ville est déjà finalisé et les grands axes vous seront présentés après nos prises de parole", a poursuivi Abass Fall.

Le maire de Dakar a souligné que l'ambition de sa municipalité, au-delà des compétitions, est de voir les JO 2026 "laisser un héritage durable" en termes d'infrastructures sportives modernes et d'espaces urbains réhabilités, mais également de jeunesse bien formée et de visibilité internationale.

"Les JOJ doivent être un catalyseur du développement local, un accélérateur d'inclusion et un levier de transformation positive", a-t-il indiqué.

Les prochains Jeux olympiques de la jeunesse se tiennent au Sénégal, une première sur le continent africain, du 31 octobre au 13 novembre 2026.

Cette quatrième édition va se dérouler à Dakar, Saly et Diamniadio, à travers le slogan "L'Afrique accueille, Dakar célèbre".

Les organisateurs tablent sur la participation d'environ 2 700 athlètes représentant une vingtaine de disciplines sportives, de l'athlétisme à l'escrime, en passant par la natation, le skateboard, le judo, la voile, le beach-volley et le rugby à 7.

De nouvelles disciplines comme le breaking (danse urbaine), le baseball à 5, le triathlon ou encore le wushu sont également au programme des JOJ Dakar 2026.