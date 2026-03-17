Angola: Une commission évalue la situation des citoyens angolais au Moyen-Orient

Luanda — La Commission chargée de suivre la situation des citoyens angolais résidant au Moyen-Orient, compte tenu du contexte sécuritaire actuel dans cette région, s'est réunie ce lundi à Luanda afin d'évaluer l'évolution de la situation.

La réunion était présidée par le ministre des Relations extérieurs, Téte António, conformément au décret du président de la République, João Lourenço, qui a mandaté la création d'une commission multisectorielle pour suivre l'évolution de la situation et assurer la protection, ainsi que l'évacuation éventuelle, des citoyens angolais dans les pays touchés par l'instabilité régionale.

Au cours de la réunion, les ambassadeurs d'Angola en Israël, en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et au Qatar ont présenté des informations actualisées sur la présence de la communauté angolaise dans leurs pays respectifs et ont fait état des mesures adoptées par les missions diplomatiques pour fournir une assistance consulaire et un soutien en cas d'évacuation.

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Les représentants ont également détaillé les mécanismes de contact établis avec les autorités locales et les partenaires internationaux afin de renforcer les conditions de sécurité des citoyens angolais et de faciliter toute opération d'évacuation. La réunion a permis d'évaluer les scénarios d'urgence, de renforcer la coordination entre les différents secteurs du pouvoir exécutif et de définir des axes d'action pour une réaction rapide face à toute aggravation de la situation au Moyen-Orient.

Parmi les participants figuraient notamment le ministre de la Défense nationale et des Anciens Combattants de la Patrie, João Ernesto dos Santos, les secrétaires d'État chargés de l'Assurance technique, Cristiano Mário Ndeitunga, des Collectivités locales, Fernando da Paixão André Manuel, de la Santé (secteur hospitalier), Leonardo Europeu Inocêncio, des Transports terrestres, Jorge Benge, et le directeur général du Service de renseignement extérieur, Matias Bertino Matondo.

La commission assurera un suivi constant de la situation au Moyen-Orient, en coordination avec les missions diplomatiques angolaises dans la région, afin de garantir la sécurité et le bien-être des citoyens angolais.