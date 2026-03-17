Angola: Le pays et l'Imamat Ismaili renforcent leur coopération

Luanda — Le ministre des Relations extérieures, Téte António, a reçu ce lundi à Luanda le représentant diplomatique de l'Imamat Ismaili auprès de la République portugaise, Nazim Ahmad.

Cette rencontre visait à préparer la signature d'instruments juridiques et à renforcer la coopération entre les deux parties. À cette occasion, le représentant diplomatique de l'Imamat Ismaili auprès de la République portugaise a exprimé son intention de développer des activités en Angola au service du progrès et du bien-être spirituel, moral, social, culturel, éducatif et sanitaire du peuple angolais.

La présence de cette institution en Angola s'inscrit dans une stratégie de coopération internationale axée sur le développement humain et la promotion des valeurs de solidarité et de cohésion sociale, selon un communiqué du ministère des Relations extérieures reçu par l'ANGOP.

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Dans le cadre de cette coopération, l'Angola et l'Imamat Ismaili ont réaffirmé leur engagement commun à défendre et à valoriser la dignité humaine, principe inscrit dans la Constitution et dans diverses conventions internationales paraphées par l'État angolais. Cette convergence de principes favorise une société plus fraternelle, fondée sur la coopération, le dialogue interreligieux entre les communautés et la promotion de la justice et de la paix, avec une attention particulière portée aux populations les plus vulnérables.

Les deux parties partagent également l'objectif de promouvoir des conditions plus favorables aux initiatives développées par l'Imamat ismaélien en Angola, notamment par le biais des agences du Réseau Aga Khan de développement. Ces structures mettent en oeuvre des projets de développement social, éducatif, culturel et communautaire, ayant un impact tant sur les membres de la communauté ismaélienne que sur la société angolaise dans son ensemble.

La coopération revêt également une dimension internationale, notamment avec les pays membres de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), un espace qui rassemble des États partageant des liens historiques, culturels et linguistiques communs. Le gouvernement angolais est fermement engagé à promouvoir le développement durable du pays sur les plans économique, social et culturel. Dans ce contexte, les programmes nationaux de développement bénéficient de la contribution de partenaires et d'institutions internationales possédant une expérience reconnue dans des domaines stratégiques.

L'Imamat Ismaili représente l'organe spirituel et institutionnel qui dirige les musulmans ismaéliens nizari, une branche de l'islam chiite. L'autorité de l'Imamat repose sur une tradition historique de succession héréditaire de l'Imam, considéré comme le guide spirituel de la communauté et responsable de l'orientation éthique, sociale et intellectuelle de ses fidèles. L'institution promeut également des initiatives de développement social, d'éducation, de santé et de culture dans divers pays.