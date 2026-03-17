Angola: Démarrage de la campagne de déparasitage scolaire à Luanda

16 Mars 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par MEL/VIC/DF/LUZ

Luanda — La campagne de déparasitage scolaire dans la province de Luanda a démarré ce lundi dans 1 152 écoles primaires et du Ier cycle, dont l'objectif est de préserver la santé de plus de 877 390 enfants âgés de 5 à 14 ans.

L'activité pour le déparasitage des enfants a été lancée par le directeur provincial de la santé de Luanda, Manuel Varela. Selon le responsable, cette action s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les maladies tropicales négligées, comme les infections provoquées par des parasites intestinaux qui affectent la santé, la croissance et le rendement scolaire des enfants.

« Le programme de santé scolaire revêt une importance capitale pour la santé publique. Lorsqu'il est bien mis en oeuvre, il apporte des avantages significatifs dans l'apprentissage, la réussite scolaire et le bien-être de nos enfants », a-t-il souligné. Il est prévu au cours de cette campagne, de vermifuger 877 390 élèves du primaire et du Ier cycle dans différentes écoles municipales.

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Le responsable indique qu'au total 387 écoles seront couvertes par cette campagne visant à protéger les enfants. Manuel Varela fait savoir que la campagne est organisée en partenariat entre le Bureau provincial de la santé et le Bureau provincial de l'éducation, avec le soutien technique de la Direction nationale de la santé publique, dans le cadre du programme des maladies tropicales négligées.

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