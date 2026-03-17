Angola: Sept victimes de l'accident de Cabo Ledo viennent d'être libérées de l'hôpital

16 Mars 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par EPP/DP/AJQ/DF/LUZ

Calumbo — Les autorités sanitaires ont libéré, ce lundi, sept patients sur les 18 victimes de l'accident de la route survenu sur la route nationale 100, à Cabo Ledo, et qui était internées depuis dimanche à l'hôpital Emílio de Carvalho, dans la municipalité de Calumbo province d'Icolo e Bengo.

Selon le coordinateur de la communication institutionnelle et presse de cette unité hospitalière, Simão Valente, l'un des patients a été transféré à l'hôpital Cardinal Dom Alexandre de Nascimento en raison de son état de santé très critique. Le coordinateur a précisé que l'hôpital soigne actuellement dix patients, dont cinq ont subi une chirurgie, tandis que les autres sont dans un état stable. L'accident a fait plusieurs victimes, parmi lesquelles des professionnels de santé qui revenaient d'une activité de l'Ordre des infirmières d'Angola, qui s'est déroulée dans la ville de Lubango, dans la province de Huíla.

Les blessés ont été transportés dans différents hôpitaux provinciaux, et certains qui sont dans un état grave reçoivent des soins médicaux spécialisés. Ce lundi, le bilan des décès est passé de 10 à 12 morts. Le drame s'est produit dimanche vers 5 heures du matin à Cabo Ledo, sur la route nationale 100, plus de 30 patients sont hospitalisés dans différents établissements de santé.

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