Ile Maurice: L'ex professeur de musique reste en cellule policière jusqu'au 24 mars

Frédéric Pavaday, l'ancien professeur de musique de la Loreto Junior School de Curepipe accusé d'abus sur mineurs, était de retour devant le tribunal de Curepipe ce mardi 17 mars. La CID de Curepipe a demandé l'extension de son séjour en cellule policière -- où il se trouve depuis son arrestation le 24 février -- alors qu'il devait être transféré en prison aujourd'hui. Motifs invoqués : la sécurité de l'accusé et la poursuite de l'enquête.

La demande a été approuvée par le tribunal. Frédéric Pavaday restera donc en cellule au poste de police de Curepipe jusqu'au mardi 24 mars, date de la prochaine audience.

Frédéric Pavaday, 50 ans, fait face à plusieurs charges provisoires dont celles de «child ill-treatment» et de «causing a child to be sexually abused» sur des élèves âgées de 10 à 12 ans. Sa demande de liberté sous caution avait été refusée le 10 mars dernier. Il clame son innocence.

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L'affaire suscite un vif débat à Maurice. Sur les réseaux sociaux, une bande sonore attribuée à une ancienne élève vient d'être copieusement critiquée. La voix attribuée à l'ancienne élève y prend la défense de l'accusé, décrivant un enseignant «passionné, encourageant et souriant», à qui elle dit devoir sa confiance en soi, en public et sur scène. Un témoignage qui illustre le trouble ressenti au sein de la communauté éducative.