Ile Maurice: Un motocycliste perd la vie

Un accident de la route survenu dans la soirée du lundi 16 mars à Mapou, Goodlands, a coûté la vie à un homme de 45 ans. Selon les informations disponibles, l'accident s'est produit sur la route principale aux alentours de 22h30, impliquant une voiture et une moto. À l'arrivée des policiers, le conducteur du deux-roues, grièvement blessé, a été transporté d'urgence à l'hôpital SSRN, Pamplemousses.

Malgré les soins prodigués, la victime a succombé à ses blessures aux alentours de 2 heures du matin ce mardi 17 mars. Le corps a été transféré à la morgue en attendant l'autopsie.

Les circonstances exactes de cet accident restent pour l'heure inconnues. Le test d'alcoolémie effectué sur le conducteur de la voiture s'est révélé négatif, tandis qu'un prélèvement sanguin a été effectué sur le motocycliste. Une enquête est en cours.