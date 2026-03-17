Congo-Brazzaville: Election présidentielle - Joseph Kignoumbi Kia Mboungou reste serein

Le président du parti de l'opposition « La Chaine », Joseph Kignoumbi Kia Mboungou, qui a accompli son devoir civique, le 15 mars, au complexe scolaire Dielé à Mfilou, dans le 7e arrondissement de Brazzaville, il a déploré le manque d'engouement des électeurs tout en étant serein quant à la suite du scrutin.

« Nous sommes arrivés le jour du vote, nous sommes venus accomplir le devoir qui est le nôtre, c'est-à-dire d'apporter notre voix pour que le processus électoral s'améliore. Nous constatons simplement qu'il n'y a pas d'affluence. Ce que nous craignons déjà par ailleurs, à commencer par le président Denis Sassou N'Guesso qui avait appelé les Congolais à se lever pour venir voter », a déclaré Joseph Kignoumbi Kia Mboungou après avoir voté en compagnie de son épouse.

Candidat aux élections présidentielles depuis 2002, le président de la « Chaîne » espère mieux faire que lors des précédents scrutins. « ...Comme c'est la liberté de chacun, la mienne c'est d'apporter ma voix. Je me souhaite bonne chance et aux autres aussi. Que ça soit pour le changement ou maintenir la situation actuelle, il faut se lever pour aller exprimer sa volonté. Tout va se passer dans la paix comme ça se fait depuis des années. C'est pour cela que nous participons au processus électoral, que celui qui gagnera demain pense au Congo », a souhaité Joseph Kignoumbi Kia Mboungou.