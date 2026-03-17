Sénégal: Serigne Sam Mbaye (1922-1998), l'itinéraire d'un érudit du Ndiambour

Par un matin tranquille du Ndiambour, dans la ville de Louga, naissait le 8 mars 1922 un enfant que peu auraient imaginé devenir, des décennies plus tard, l'une des grandes figures intellectuelles et spirituelles du Sénégal. Cet enfant s'appelait Serigne Sam Mbaye. Sa vie allait être guidée par une seule boussole, la quête du savoir, poursuivie avec patience, humilité et une détermination peu commune.

Fils de Mame Cheikh Ahmadoul Sakhir Mbaye, savant et érudit respecté, et de Sokhna Fatou Thiam, femme pieuse et reconnue pour ses vertus, Serigne Sam Mbaye grandit dans un environnement profondément marqué par la tradition religieuse et la culture du savoir. Par sa lignée, il appartient à la grande famille Mbaye du Ndiambour, rattachée au maître soufi Mame Cheikh Mbaye Kabir. Son nom lui-même porte une forte charge symbolique. Il rappelle Mame Mor Diarra Mbacké, frère aîné de Cheikh Ahmadou Bamba, communément appelé « Borom Saam », en référence au village de Saam qu'il avait fondé pour l'enseignement du Coran. Cette appellation, devenue au fil du temps un titre d'estime et de respect, restera durablement associée à Serigne Sam Mbaye.

Les travaux du Dr Thierno Ka, notamment dans son étude Vie et doctrine d'Ahmad Sakhir Mbaye, le soufi de Louga (1864-1946) publiée dans le Bulletin de l'IFAN, retracent la généalogie de cette famille dont la tradition fait remonter l'origine à la lignée des Banû Bakr, rattachée à celle de Seydina Aboubacar. Une filiation spirituelle et intellectuelle que les membres de cette famille ont toujours cherché à honorer par la quête du savoir et la transmission.

Très tôt, le jeune Serigne Sam s'initie à l'apprentissage du Coran. Il commence ses études auprès de son frère Serigne Moussa Mbaye avant de poursuivre sa formation auprès de grands maîtres coraniques de Louga. Son parcours le conduit ensuite au célèbre daara de Coki, dirigé par Serigne Cheikh Ahmad Sakhir Lô. Les conditions d'apprentissage y sont particulièrement difficiles. Les élèves sont nombreux, les ressources limitées et les repas souvent incertains. Mais ces épreuves ne font que renforcer la détermination du jeune talibé.

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Travailleur infatigable et doté d'une mémoire exceptionnelle, Serigne Sam se distingue rapidement par ses capacités. En 1946, il devient le premier élève à maîtriser entièrement le Coran dans ce daara, une performance qui impressionne ses maîtres et confirme déjà la stature intellectuelle qui sera la sienne.

Après l'étape décisive de Coki, Serigne Sam Mbaye poursuit sa formation à Saint-Louis, alors considérée comme l'un des grands centres intellectuels de l'Afrique de l'Ouest. Il y fréquente plusieurs savants réputés et approfondit différentes branches de la science islamique.

Conscient que nombre de ces maîtres avaient eux-mêmes été formés en Mauritanie, il décide de poursuivre son apprentissage dans ce pays. Il y séjourne pendant deux ans, de 1949 à 1951, consacrant tout son temps à l'étude, notamment du tasawwuf, la tradition soufie.

Un épisode illustre bien sa conception du savoir. Ayant réussi un concours qui lui ouvrait les portes d'un poste d'enseignant dans une université islamique mauritanienne, il choisit de décliner l'offre. Pour lui, le moment n'était pas encore venu d'enseigner, mais d'apprendre.

À son retour au Sénégal, Serigne Sam Mbaye entreprend un parcours peu commun pour un érudit formé dans les écoles coraniques. Installé à Saint-Louis, il apprend le français et obtient rapidement le Certificat d'études primaires en 1952. Ce succès lui permet d'obtenir une bourse d'études qui le conduit en Tunisie.

À l'université de Tunis, les débuts sont difficiles. Les programmes sont exigeants et il accuse un certain retard. Mais sa détermination lui permet rapidement de se distinguer. Il termine finalement major de sa promotion et obtient une licence en arabe avant de rentrer au Sénégal en 1956.

De retour au pays, Serigne Sam Mbaye entame une carrière dans l'enseignement tout en poursuivant ses études. Il enseigne notamment au lycée Faidherbe de Saint-Louis, tout en continuant à préparer les diplômes du système éducatif. Il obtient successivement le BEPC puis le baccalauréat, avant de rejoindre Dakar où il est nommé surveillant général au collège franco-arabe.

Sa proximité avec l'université de Dakar nourrit une nouvelle ambition. Il réussit l'examen spécial d'entrée à l'université et s'inscrit au département d'arabe de la faculté des Lettres. Il y obtient une licence en arabe en 1972, une licence en français en 1974 et une maîtrise en lettres modernes en 1976.

Serigne Sam Mbaye est ensuite nommé professeur de français au lycée Blaise Diagne de Dakar, avant d'être désigné directeur du collège franco-arabe de Dakar. Mais sa passion pour la recherche ne faiblit pas. En 1982, il soutient une thèse de doctorat consacrée au soufisme de Cheikh Ahmadou Bamba, obtenant la mention très honorable avec les félicitations du jury.

Après avoir été proviseur du lycée Malick Sall de Louga, il rejoint en 1985 le département d'arabe de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar comme professeur. Ses anciens étudiants se souviennent d'un enseignant méthodique, rigoureux et profondément généreux dans la transmission du savoir.

Après plusieurs années d'enseignement à l'université, Serigne Sam Mbaye prend sa retraite en 1992 et choisit de retourner dans sa ville natale de Louga. Il y mène une vie consacrée à l'enseignement religieux, à la direction de la prière et à l'animation de conférences et de causeries spirituelles.

Le 14 mars 1998, il s'éteint à l'Hôpital Principal de Dakar. Sa disparition laisse un grand vide, mais son héritage demeure à travers ses élèves, ses écrits et les nombreux témoignages de ceux qui ont bénéficié de son savoir et de sa sagesse.