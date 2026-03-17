Sénégal: Les femmes directrices générales de banque à l'honneur dans une rencontre de haut niveau sur l'inclusion financière

Le 27 mars prochain, Dakar accueillera une conférence de haut niveau consacrée à l'inclusion financière des femmes en Afrique subsaharienne, et plus particulièrement au Sénégal. Des sommités de la finance africaine, notamment le Président de la BOAD, M. Serge Ekue, sont attendues à cette rencontre, qui sera présidée par le Ministre des Finances, M. Cheikh Diba, et par M. Serigne Gueye Diop, Ministre du Commerce et de l'Industrie.

Alors que les femmes représentent une part croissante de l'entrepreneuriat au Sénégal mais n'accèdent qu'à une fraction des financements bancaires, Intelligences magazine, via son think tank Global Intelligences Institute, a voulu redonner espoir à celles qui en sont le plus affectées, notamment les femmes du secteur informel. L'initiative ? Inviter les directrices générales de banque à se mobiliser autour d'un engagement commun : promouvoir l'accès au crédit et au financement. La conférence débouchera sur la signature de la Déclaration de Dakar pour l'Inclusion Financière des Femmes, le premier engagement collectif de ce type au Sénégal, cosigné par les autorités et partenaires présents.

Des obstacles persistants

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Confrontées à des blocages notariaux, à des difficultés de garanties et à des procédures souvent dissuasives, les femmes finissent par s'auto-exclure du système bancaire formel. En marge donc du 8 mars, les directrices générales de banque sont ici déterminées à s'attaquer à ce fléau en unissant leurs forces pour réfléchir à des mécanismes innovants et favoriser un meilleur accès au crédit.

Trois panels pour ouvrir le débat

Vision'Elles - Financer l'Avenir, posera le débat à travers des panels stratégiques mettant l'accent sur les opportunités de changement et d'inclusion. Les discussions porteront notamment sur le rôle du notariat dans l'accès au crédit, sur les solutions offertes par les fintechs et le mobile money pour toucher les femmes du secteur informel, ainsi que sur les perspectives liées à l'entrée du Sénégal dans l'ère pétrolière et gazière.

L'objectif est clair : garantir que les femmes soient pleinement parties prenantes de cette nouvelle richesse nationale. La Présidente de la Chambre des Notaires du Sénégal, Me Diawara, le président de la Chambre de Commerce de Dakar, ainsi que le Directeur général de SAR , ou encore Aminata Kane, vice président afrique de l'ouest et du centre de visa, devraient intervenir à cette conférence, aux côtés de nombreux décideurs institutionnels et financiers.

Une consécration inédite

En présence des sommités du milieu bancaire et financier, la conférence sera clôturée par une cérémonie de consécration en l'honneur de ces femmes dirigeantes qui ont su gravir les échelons jusqu'à briser les plafonds de verre. Une vitrine exceptionnelle pour le Sénégal, qui met en lumière les progrès accomplis et le fait inédit de compter aujourd'hui 15 femmes à la tête d'institutions bancaires. Un moment historique qui marque une étape décisive vers une finance plus inclusive et représentative.

Un héritage durable