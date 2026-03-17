Afrique: CAN Maroc 2025 - Une audience en hausse de 61 %, un succès mondial sans précédent

La Coupe d’Afrique des Nations 2025, qui s’est déroulée au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, confirme son attractivité croissante à l’échelle mondiale. Selon des données préliminaires issues d’agences indépendantes, la compétition a enregistré une hausse de 61 % de ses audiences, se positionnant parmi les événements sportifs à la plus forte progression dans le monde, apprend-on d’un communiqué officiel de la Confédération africaine de football [CAF].

‘Le rapport complet sera publié dans les prochaines semaines par Nielsen, référence internationale en matière d’études médiatiques’ précise le document.

Cette dynamique s’explique notamment par une couverture mondiale sans précédent, portée par des plateformes médiatiques majeures en Europe et sur plusieurs marchés stratégiques. Le Royaume-Uni et la France figurent parmi les principaux moteurs de cette croissance.

Le partenariat entre la Confédération Africaine de Football et l’agence de marketing sportif IMG a également contribué à élargir la diffusion de la compétition. Le nombre de diffuseurs internationaux a ainsi augmenté de 50 % depuis l’édition 2023, faisant de la CAN Maroc 2025 la plus largement retransmise de l’histoire du tournoi.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

De nouveaux accords ont permis une diffusion inédite dans plusieurs pays, notamment au Japon, en Chine, en Corée du Sud, au Mexique, en Grèce et en Colombie. Cette expansion renforce la présence de la CAN sur des marchés jusque-là peu exploités.

En Amérique du Sud, l’engouement s’est confirmé avec plus de 24 millions de téléspectateurs au Brésil et près de 2 millions au Mexique, illustrant le potentiel de croissance du football africain dans la région.

Parallèlement, la stratégie de distribution de la CAF, incluant la production de contenus éditoriaux et la diffusion de résumés de matchs, a permis d’accroître de plus de 65 % la visibilité des partenaires commerciaux en Europe et en Amérique du Sud.

Sur le plan économique, la compétition affiche également des performances solides. La valeur médiatique pour les partenaires a progressé de 32 % en Europe, tandis que les revenus liés aux droits médias ont augmenté de 35 % sur les marchés d’Amérique du Sud, d’Europe et d’Asie.

Certaines audiences nationales illustrent cet engouement : plus de 3 millions de téléspectateurs ont suivi la finale au Royaume-Uni sur Channel 4, contre plus de 4 millions en Allemagne. De nouveaux marchés émergent également, comme l’Inde, où la diffusion en streaming a attiré plus de 800 000 spectateurs.

Avec ces résultats, la CAN Maroc 2025 confirme son statut de compétition majeure du football mondial et renforce l’influence grandissante du football africain sur la scène internationale.