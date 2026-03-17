Afrique Centrale: Chambre des métiers artisanaux - La République Centrafricaine s'inspire de l'expérience burkinabè

17 Mars 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par DCRP/Prirnature

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a reçu en audience, ce lundi 16 mars 2026, le ministre des Petites et moyennes entreprises et de la Promotion du secteur privé de la République centrafricaine, Hyppolite Jean-Paul Ngate-Robard. Il a été présenté au chef du gouvernement par son homologue burkinabè, Serge Gnaniodem Poda. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine de l'artisanat.

La République centrafricaine envisage de créer une Chambre des métiers artisanaux afin de stimuler la création d'emplois et de contribuer à la diversification de son économie. Pour la mise en oeuvre de ce projet, Bangui a choisi de s'inspirer du modèle burkinabè au regard de l'expérience reconnue du Burkina Faso dans ce domaine.

Selon le ministre centrafricain, ce choix repose sur des résultats concrets enregistrés par le Burkina Faso. « Les indicateurs que nous avons retenus pour identifier le pays-modèle nous ont permis d'apprécier les résultats mesurables obtenus par le Burkina Faso en termes de création d'emplois et d'entreprises, de réduction du taux de chômage, ainsi que d'autres incidences macroéconomiques. Etant donné que le Burkina Faso a une longueur d'avance dans ce domaine, nous sollicitons son expertise », a déclaré Hyppolite Jean-Paul Ngate-Robard.

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Le Premier ministre a salué le choix porté sur le Burkina Faso et réaffirmé la disponibilité du pays à accompagner la République centrafricaine dans l'élaboration de ses instruments stratégiques. A l'issue de l'audience, le ministre centrafricain s'est félicité de la qualité des échanges. « Nous ressortons satisfaits de cette audience. Le Premier ministre a exprimé l'engagement du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui prône une coopération inter-africaine fondée sur une construction commune de notre continent.

Il a également réaffirmé la volonté du Burkina Faso de renforcer la coopération bilatérale avec la République centrafricaine, en vue de faciliter la libre circulation entre nos deux Etats », a-t-il indiqué. Cette audience traduit la volonté commune de Ouagadougou et de Bangui de faire de l'artisanat, un levier de coopération bilatérale et un moteur de création de richesses et d'emplois.

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