Afrique: Coopération institutionnelle - Le RSACMD se présente au chef de la diplomatie burkinabè

Le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré, accompagné du ministre délégué, Bêbgnasgnan Stella Eldine Kabré, a reçu en audience, le vendredi 13 mars dernier, le Réseau des secrétaires et assistants des chefs des missions diplomatiques, des organisations inter-africaines et internationales, accréditées au Burkina Faso (RSACMD).

Conduite par la présidente, Reine Nadège Yansunnu, la délégation est venue présenter le réseau au chef de la diplomatie burkinabè et solliciter son accompagnement ainsi qu'une collaboration avec le ministère des Affaires étrangères en vue de mener à bien ses missions. Selon la présidente du réseau, cette démarche vise à mieux faire connaître le RSACMD et à valoriser les actions menées par ses membres en faveur du renforcement de la coopération bilatérale et multilatérale.

La délégation a aussi formulé des doléances en lien avec la reconnaissance de leur rôle, le renforcement de la collaboration avec les services du protocole et la participation aux grands évènements qui mobilisent les partenaires bilatéraux et multilatéraux au Burkina Faso.

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Pour les membres du réseau, c'est ainsi qu'ils pourront, en tant que collaborateurs directs des diplomates accrédités au Burkina Faso, contribuer au rayonnement de la diplomatie burkinabè. Le ministre des Affaires étrangères a félicité les membres du réseau pour l'initiative et salué leur démarche visant une meilleure collaboration avec son département. Karamoko Jean Marie Traoré dit mesurer l'importance du travail fait par cette catégorie de personnel des représentations diplomatiques, en ce sens que ce personnel facilite le contact entre les représentations diplomatiques et le ministère des Affaires étrangères.

Par conséquent, il a marqué la disponibilité du département des Affaires étrangères à renforcer la collaboration avec le réseau et à appuyer ses actions. Créé en 2008, le RSACMD compte une trentaine de membres. Il mène des activités de formation, de partage d'expériences et de réseautage visant à renforcer les compétences professionnelles de ses membres.