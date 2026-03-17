Afrique de l'Ouest: Cour de justice de l'UEMOA - Le président du Conseil des ministres reçoit la nouvelle équipe dirigeante

Le ministre de l'Économie et des Finances, Dr Aboubakar Nacanabo, président du conseil des ministres de l'UEMOA, a reçu en audience, ce lundi 16 mars 2026, le Président de la Cour de justice de l'UEMOA, Kuami Gameli Lodogou, accompagné du premier Avocat général de la Cour, Dr Kalifa Bagué.

La rencontre a permis à la nouvelle équipe de témoigner sa gratitude au ministre pour le soutien apporté lors de leur candidature. Elle a également été l'occasion de présenter au ministre la situation et les activités de la Cour, tout en sollicitant ses conseils en vue de renforcer son dynamisme au service des Etats membres de l'Union.

Le ministre de l'Economie et des Finances a, pour sa part, félicité les nouveaux responsables pour leur élection à la tête de l'institution. Dr Aboubakar Nacanabo les a invités à engager des réformes susceptibles d'impulser une nouvelle dynamique à la Cour afin de mieux défendre les intérêts des pays de l'Union.