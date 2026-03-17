Burkina Faso: Coura Yasmine Sandrine Zerbo, diététicienne

interview

« L'hydratation est la clé pour supporter les longues heures sans boire »

Au Burkina Faso, pendant le Ramadan, les températures peuvent dépasser les 35°C dans certaines régions. Durant cette période, le corps reste de longues heures sans boire ni manger, ce qui augmente le risque de déshydratation. Dans cette interview, Coura Yasmine Sandrine Zerbo, alias Yas'Mine Diet, diététicienne comportementaliste nous donne plus de détails et consignes pour préserver sa santé pendant le mois de jeûne.

Le mois du Ramadan au Burkina Faso rime souvent avec forte chaleur. Quelles conséquences peuvent avoir ces températures qui peuvent dépasser 35°C sur les personnes qui observent le jeûne ?

Coura Yasmine Sandrine Zerbo (C.Y.S.Z) : Pendant les périodes de fortes chaleurs, lorsque le corps reste de longues heures sans boire ni manger, cela peut augmenter le risque de déshydratation. Les conséquences peuvent être graves sur l'organisme. Les personnes qui observent le jeûne peuvent présenter des signes de fatigue intense, de vertiges, de maux de tête, de constipation, de baisse de concentration et parfois des malaises.

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Que faire en pareille situation pour éviter ces complications ?

C.Y.S.Z : Il est fondamental d'adopter de bonnes habitudes alimentaires et de bien s'hydrater entre la rupture du jeûne et le repas de l'aube. Cela permet de préserver la santé, de maintenir l'énergie et de mieux supporter la chaleur pendant le jeûne.

Quelle quantité d'eau faut-il boire pour éviter une déshydratation ?

C.Y.S.Z : L'hydratation est la clé pour supporter les longues heures sans boire. Entre la rupture du jeûne et le repas de l'aube, il est recommandé de boire 1,5 à 2 litres d'eau, mais progressivement, pour permettre au corps d'absorber correctement les liquides. Il est suggéré de boire 1 à 2 verres d'eau dès la rupture du jeûne ; 2 à 3 verres après le repas principal du soir ; 1 à 2 verres dans la soirée et 1 à 2 verres à l'aube, avant ou après le repas.

Pourquoi il est déconseillé de boire toute l'eau d'un coup ?

C.Y.S.Z : Boire une grande quantité d'eau en une seule fois peut provoquer des ballonnements et une sensation de lourdeur et n'hydrate pas correctement le corps. L'absorption progressive permet de maintenir l'eau dans l'organisme et d'éviter la fatigue et les vertiges.

Quelles sont les erreurs à éviter à la rupture du jeûne ?

C.Y.S.Z : Après une longue journée de jeûne, l'estomac est au repos et le système digestif est sensible. Il est donc important de rompre le jeûne doucement pour éviter les troubles digestifs. Il faut éviter de consommer trop de sodas ou boissons très sucrées qui provoquent un pic de glycémie suivi d'une baisse rapide d'énergie. Les personnes qui observent le jeûne doivent éviter de manger des aliments frits ou très gras, difficiles à digérer et pouvant causer des ballonnements. Il faut aussi éviter de manger trop vite et en grande quantité, car cela surcharge l'estomac.

Quelles sont les bonnes pratiques à observer pendant le mois de Ramadan ?

C.Y.S.Z : Il est recommandé à la rupture du jeûne de commencer par de l'eau et quelques dattes pour réhydrater et fournir un apport énergétique rapide. Puis attendre quelques minutes avant de prendre le repas principal. L'intéressé peut choisir un repas léger et équilibré comme la soupe aux légumes, salade de fruits ou de légumes, poisson ou poulet, avec des féculents ou céréales ou tubercules en quantités modérées.

A l'aube, il est conseillé un repas stratégique pour tenir toute la journée. Le repas de l'aube est indispensable pour fournir au corps l'énergie et l'hydratation nécessaires pour toute la journée. Négliger ce repas peut entraîner la fatigue, des maux de tête et une baisse de concentration. Les céréales, tubercules et féculents procurent une énergie durable. Ces aliments fournissent des glucides complexes qui libèrent l'énergie progressivement et permettent de tenir sans fatigue excessive pendant le jeûne.

De manière concrètes quels types aliments sont adaptés au Burkina Faso ?

C.Y.S.Z : Pour les céréales, on peut utiliser la bouillie enrichie à base de mil ou du sorgho, du riz brun, du tô etc...Concernant les tubercules, la pomme de terre, l'igname, la patate douce etc. sont conseillées. Pour les féculents, on peut citer le pain, les pâtes alimentaires, le couscous ou le fonio. Ces aliments fournissent une énergie durable et aident à réduire la sensation de faim au cours de la journée.