Ile Maurice: L'île se relève après un week-end sous l'eau

Rodrigues a vécu un week-end particulièrement éprouvant, marqué par des pluies diluviennes, qui ont transformé les paysages, les routes et les villages. Entre dimanche et hier, l'île a été confrontée à des précipitations exceptionnelles, provoquant inondations, glissements de terrain et perturbations dans plusieurs régions.

Dimanche 15 mars : La pluie s'intensifie

La journée de dimanche avait pourtant débuté sous une simple veille de fortes pluies. Mais la situation s'est rapidement détériorée. À 16 h 40, la station météorologique de Vacoas a émis un avis de pluies torrentielles pour Rodrigues alors que des nuages actifs, liés à une perturbation tropicale intégrée dans le talweg de mousson, déversaient sur l'île de fortes averses, accompagnées d'orages.

Les stations météorologiques ont alors enregistré d'importantes quantités de pluie, notamment 124,2mm à Plaine-Corail et 102,5mm à Pointe-Canon. Dans plusieurs régions, la pluie a donné lieu àdes scènes impressionnantes. À Pointe-Coton, une spectaculaire coulée d'eau boueuse a entraîné du sable vers la mer, surprenant habitants et curieux. De nombreux badauds se sont rassemblés pour observer ce phénomène jugé inédit par certains.

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À Port-Mathurin, les averses ont rapidement paralysé la capitale régionale. En moins d'une heure, l'espace réservé à la gare routière s'est retrouvé entièrement submergé par des eaux boueuses, prenant de court les commerçants et les passants.

La situation s'est également compliquée à l'hôpital de Crève-Coeur, où l'eau a envahi certaines parties du bâtiment. Par mesure de sécurité, des patients ont été transférés vers d'autres salles. Un glissement de terrain a également été signalé à proximité de l'établissement.

Malgré les désagréments, certains habitants ont accueilli ces pluies avec philosophie. «Premie fwa mo trouv sa kalite lapli-la. Benediksion sa, me bizin pridan», a confié Joseph Speville, éleveur à Mourouk.

Les fortes averses se sont poursuivies durant la nuit, toujours accompagnées d'orages. La Special Mobile Force (SMF) et les pompiers ont été grandement sollicités pour intervenir dans les zones inondées afin de dégager certaines routes. À la cascade Pistache, le spectacle de l'eau en furie a attiré l'attention des habitants, offrant une scène aussi impressionnante que rare.

Les perturbations ont également affecté le transport aérien. En raison des mauvaises conditions météorologiques, Air Mauritius a annoncé l'annulation des vols qui étaient prévus dimanche, soit les MK 137, MK140/141 et MK150/151. Le vol MK136, qui était déjà en route vers Rodrigues, a même dû faire demi-tour et regagner Maurice.

Lundi 16 mars : Place au nettoyage et au bilan

L'avertissement de pluies torrentielles a finalement été levé hier à 4h10. Au lever du jour, les autorités se sont réunies afin de coordonner les opérations et dresser un premier état des lieux. Les relevés pluviométriques sur 24 heures témoignent de l'ampleur de l'épisode, avec notamment 222,9mm à Plaine-Corail, 188,9 mm à Pointe-Canon et 179mm à Citronelle. Face à la situation, les écoles de Rodrigues sont restées fermées hier afin de permettre les opérations de nettoyage et de sécurisation.

À Port-Mathurin, la SMF et les pompiers ont travaillé durant la journée pour évacuer l'eau et retirer les débris laissés par les inondations. Plusieurs routes ont également pu être dégagées. Selon le Deputy Chief Commissioner, Johnson Roussety, qui s'est exprimé sur une vidéo tournée en direct sur sa page Facebook, les infrastructures publiques ont globalement résisté, même si certains dégâts ont été signalés, notamment à Baie-Topaze où la déviation routière installée dans le cadre de la construction d'un nouveau pont a été endommagée.

Les autorités rappellent qu'aucune perte de vie n'a été enregistrée, un soulagement pour les services d'urgence mobilisés depuis le week-end. Pour de nombreux Rodriguais, cet épisode météorologique exceptionnel constitue un rappel brutal de la vulnérabilité de l'île face aux événements climatiques extrêmes mais a aussi montré que la solidarité sait s'exprimer dans les moments difficiles.