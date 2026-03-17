Afrique: Résidence artistique « FIGAS en Voix » - Dakar accueille une rencontre panafricaine de chanteuses

Dans le cadre de la célébration des dix ans du Festival international FIGAS, une résidence artistique musicale baptisée « FIGAS en Voix » se tiendra à Dakar du 30 mars au 5 avril 2026. Initiée par Afrik'Consult, cette rencontre panafricaine réunira plusieurs chanteuses venues du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Sénégal autour d'un projet de création collective mettant en lumière la richesse et la diversité des voix féminines africaines.

Pensée comme un espace de rencontre, de transmission et d'expérimentation artistique, la résidence permettra aux artistes participantes de partager leurs univers musicaux et de croiser leurs influences. Pendant une semaine, elles travailleront avec l'Orchestre national du Sénégal et d'autres musiciens invités autour de la relecture et de l'adaptation de répertoires africains, tout en explorant de nouvelles formes d'expression musicale mêlant traditions et écritures contemporaines.

Quatre chanteuses prendront part à cette expérience artistique : Mirya Bika du Cameroun, Nana Menthe du Mali, Ayidissa de Côte d'Ivoire et la Sénégalaise Mamy Mbaye. Cette collaboration vise non seulement à favoriser la création musicale panafricaine, mais aussi à renforcer les compétences professionnelles des artistes et à encourager les échanges culturels entre différentes scènes musicales du continent.

Au-delà de la création artistique, l'initiative ambitionne de promouvoir la place des femmes dans les industries culturelles et créatives et de consolider les liens entre l'Afrique et l'Europe. À l'issue de la résidence, plusieurs concerts de restitution sont prévus afin de présenter au public les oeuvres issues de cette collaboration. Les artistes devraient également se produire en France dans le cadre de l'édition spéciale du Festival international FIGAS organisée à Blois.

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