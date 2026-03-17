Alioune Ndiaye est basé à Rabat où il travaille dans la diplomatie multilatérale. Ancien de l'UGB, il a vécu en Suisse et au Canada avant de s'établir dans le royaume chérifien. Pour lui, le Maroc lui a permis de retrouver la ferveur et l'atmosphère spirituelle et familiale du Ramadan en contexte musulman.

Comment avez-vous vécu votre premier ramadan au Maroc ?

Le premier ramadan au Maroc m'a permis de me retrouver en contexte musulman après des années passées dans des contextes qui ne l'étaient pas. C'était donc pour moi un vrai bonheur de retrouver cet aspect collectif qui donne au jeûne un goût très différent et qui lui apporte une ferveur particulière. Jeûner au Maroc, m'a beaucoup rappelé aussi le jeûne au Sénégal où l'ambiance du Ramadan se perçoit à tous les coins de rue, où les « iftars » sont une occasion de retrouvailles familiales et de partage avec les amis et les proches. Même le port vestimentaire nous rappelle qu'on est dans le mois béni avec la djellaba qui fait son retour en force aussi bien chez les hommes que les femmes.

Quels sont les changements notés ?

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Du côté alimentaire, on voit aussi que c'est un mois de réjouissance et j'ai été particulièrement marqué par la générosité de nos hôtes marocains qui nous couvrent littéralement de victuailles, particulièrement avec les « Chebbakia » très prisés durant ce mois béni.C'est d'abord le changement d'heure qui s'opère. Le Maroc passe en GMT le dernier week-end d'avant le Ramadan et retourne à GMT+1 le premier week-end après. Cela combiné avec les horaires de travail aménagés sont des accommodements institutionnalisés qui nous rappellent bien qu'on est en terre d'Islam

Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans le fait de jeûner au Maroc ?

Il y a tous ces changements qui font du Ramadan une expérience encore plus agréable que l'on peut vivre avec plus de ferveur et de piété.Il y a aussi le caractère populaire des « Tarawih » ( nafilas chez nous) qui ont un caractère très familial, et une occasion de profiter de la suave récitation des imams marocains. Cet aspect familial est d'ailleurs partagé avec le Sénégal.