Ile Maurice: Football - La Cure Waves garde le cap, Pamplemousses s'accroche

La 14e journée de la Super League, disputée au cours du week-end, a consolidé la hiérarchie en haut de tableau tout en resserrant les positions au cœur du classement. Entre festivals offensifs et premier point historique, le spectacle était au rendez-vous.

La Cure Waves continue son cavalier seul en tête du championnat. En déplacement face au Petite-Rivière-Noire FC, le leader n'a pas tremblé pour s'imposer 4-2. Avec cette 12e victoire en 14 sorties, La Cure Waves affiche désormais 36 points au compteur, soit quatre de plus que leur dauphin. Les Waves, de plus en plus proches du titre, ont pu s'appuyer sur un grand Ivan Ami pour faire le boulot. L'attaquant a été l'auteur d'un triplé. Avec un calendrier qui s'annonce compliqué dans ce sprint final, les Portlouisiens semblent avoir fait le plein de confiance.

Son dauphin, Pamplemousses SC, a dû batailler ferme pour rester au contact. Dans un duel spectaculaire face au Cercle de Joachim, les Nordistes l'ont emporté de justesse (3-2). Ce succès précieux leur permet de consolider leur deuxième place (32 pts). Ce match représentait un véritable test pour Pamplemousses SC qui devait l'emporter pour garder intactes ses visées de titres. Mission accomplie pour les Nordistes qui ont démontré qu'ils se battront jusqu'au bout. En revanche, Cercle de Joachim est déjà hors course et enchaîne les revers en championnat.

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L'un des faits marquants de ce week-end est à mettre au profit des Pointe-aux-Sables Mates. Après 13 défaites consécutives, les Mates ont enfin débloqué leur compteur en arrachant un nul vierge (0-0) face à Chebel Citizen. Si ce partage de points ne change rien à leur situation (ils sont déjà relégués), ce premier point vient récompenser l'abnégation du groupe néanmoins et met un coup d'arrêt à la belle série de victoires des Citizens.

Le milieu de classement est devenu le théâtre d'une lutte acharnée. L'ASPL 2000 a réalisé la bonne opération en dominant l'AS Vacoas/Phoenix (3-2) lors d'une rencontre riche en rebondissements. Ce résultat crée un regroupement inédit : l'AS Vacoas/Phoenix (5e), le Cercle de Joachim (6e) et l'ASPL 2000 (7e) se retrouvent tous à égalité avec 20 points.

Enfin, l'AS Rivière-du-Rempart a signé la performance la plus nette de la journée. En infligeant un lourd 4-0 à l'US Beau-Bassin/Rose-Hill, les joueurs du Nord grimpent à la 4e place (21 pts), confirmant leur excellente dynamique actuelle.