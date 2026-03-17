Tunisie: Extension de l'entrée sud de Tunis - Démolition d'un pont et appel à la vigilance

17 Mars 2026
La Presse (Tunis)

Le directeur général de l'administration des ponts et chaussées au ministère de l'Équipement, Khaled Atrach, a appelé, mardi, les usagers de la route à faire preuve de compréhension et de vigilance face aux travaux en cours dans le cadre du projet d'extension de l'entrée sud de la capitale.

Dans une déclaration accordée à une radio privée, le responsable a précisé que ces travaux concernent notamment la troisième tranche du projet, portant sur la démolition de l'ancien pont reliant la zone d'El Mourouj à l'hôpital des grands brûlés de Ben Arous.

Khaled Atrach a indiqué que les opérations de démolition ont déjà débuté, exhortant les automobilistes à respecter la signalisation routière mise en place, à redoubler de prudence et à réduire leur vitesse à proximité du chantier.

Il a également souligné qu'une coordination préalable a été assurée avec les services de la police de la circulation, ajoutant que le choix de la période des vacances scolaires pour entamer ces travaux vise à limiter les perturbations du trafic.

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Par ailleurs, le responsable a annoncé une réduction significative de la durée des travaux de démolition, initialement prévue sur dix jours, à seulement trois jours. Les équipes sont mobilisées en continu, 24 heures sur 24, afin d'accélérer le rythme d'exécution et de minimiser les désagréments pour les usagers.

 

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