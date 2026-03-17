Tunisie: Des quantités de beurre et de farine seront injectées sur le marché avant l'Aïd

Le directeur des recherches économiques au ministère du Commerce et du Développement des exportations, Samir Khalfaoui, a indiqué que le ministère oeuvre à fournir et à injecter des quantités exceptionnelles de beurre et de farine avant l'Aïd al-Fitr.

Farine subventionnée : peines de prison et amendes pouvant atteindre 100 000 dinars

Dans une intervention ce mardi 17 mars 2026 sur la radio nationale, Samir Khalfaoui a affirmé que le ministère déploie d'importants efforts pour assurer l'approvisionnement en tous les produits et biens de consommation. Il a toutefois reconnu l'existence de certaines difficultés liées à la farine et au beurre.

Il a appelé les citoyens à éviter la précipitation et à faire barrage aux spéculateurs et aux manipulateurs des circuits de distribution, précisant que plusieurs infractions liées à la manipulation de la farine ont été relevées.

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Il a expliqué que le rythme d'approvisionnement en farine subventionnée destinée aux boulangeries se déroule normalement et que ces dernières disposent de stocks suffisants. Toutefois, des tensions ont été observées récemment sur la farine fine, ce qui a conduit à l'injection de quantités exceptionnelles.

Dans ce contexte, il a révélé que durant le mois de Ramadan, les équipes de contrôle économique ont saisi 427 tonnes de dérivés céréaliers.

L'invité de l'émission a également précisé que les sanctions pour manipulation de la farine subventionnée peuvent atteindre 100 000 dinars d'amende, en plus de peines de prison.

Viandes blanches : des pratiques assimilées à de la spéculation illicite

Concernant les viandes blanches, le directeur des recherches économiques a indiqué que les enquêtes approfondies menées ont mis en évidence des pratiques assimilables à de la spéculation illégale.

Il a précisé que la première période du Ramadan a été marquée par une stabilité de l'approvisionnement en viandes blanches, mais que la hausse de la demande ces derniers jours a impacté les prix, avec l'apparition de tarifs excessifs. Cette situation a nécessité l'intervention du ministère, qui a fixé des prix.

Il a ajouté que, malgré la fixation des prix, des perturbations dans l'approvisionnement ainsi qu'un non-respect des tarifs ont été constatés chez plusieurs intervenants.