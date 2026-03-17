Tunisie: A l'occasion de l'Aïd - Entre 800.000 et 1 million d'usagers prendront les transports publics

Le chargé du transport régulier des personnes à la Direction générale du transport au ministère du Transport, Wassim Tkiya, a indiqué ce mardi que « le nombre de personnes utilisant les transports publics réguliers et non réguliers pour se déplacer durant les vacances de l'Aïd al-Fitr varie entre 800 000 et un million de voyageurs », soulignant que « le ministère est totalement mobilisé, tant au niveau des ressources humaines que du parc de véhicules ».

Intervenant sur Jawhara FM, Tkiya a précisé que « la flotte de la société des transports de Tunis sera mobilisée pour renforcer l'offre en cas de hausse de la demande sur certaines lignes durant les vacances de l'Aïd, afin d'assurer le déplacement des citoyens dans les meilleures conditions.

Il a également indiqué que « le ministère a mis en place un programme exceptionnel pour garantir la mobilité des citoyens durant les congés de l'Aïd al-Fitr, notamment avec l'entrée en exploitation des nouveaux bus acquis, ce qui a permis la remise en service de plusieurs lignes interrompues ainsi que la création de nouvelles lignes stratégiques ». Selon lui, « cette mesure permettra d'augmenter l'offre globale d'environ 40 % ».

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Tkiya a ajouté que « de nouvelles lignes ont été créées, notamment Tunis-Djerba, Tunis-Gabès et Tunis-Sousse, tandis que certaines lignes ont été réactivées, comme Tunis-Smar via Tataouine et Dahmani-Tunis ».

Par ailleurs, il a précisé que « la Société Nationale de Transport Interurbain a permis aux voyageurs d'acheter leurs billets ou d'effectuer des réservations sans limitation du nombre de places disponibles sur l'ensemble des lignes régulières ». Il a expliqué que « cette mesure a été rendue possible grâce à l'acquisition de 48 nouveaux bus, permettant d'assurer environ cinq rotations supplémentaires sur une même ligne, contre un maximum de trois l'an dernier ».

Enfin, le responsable a indiqué que « des équipes de contrôle relevant du ministère ont été déployées pour assurer le suivi du programme dans les gares routières, les stations ferroviaires et les stations de taxis collectifs (louages) sur l'ensemble du territoire », en coordination avec les chefs de stations, afin de lutter contre toute pratique illégale pouvant affecter les voyageurs.