Tunisie: Kairouan - Lancement de deux concours photo et vidéo pour promouvoir la rose

L'administration du Festival de la Rose de Kairouan a annoncé le lancement d'un concours de vidéo promotionnelle dédié à la rose de Kairouan ainsi qu'un concours de photographie amateur, dans le cadre de la troisième édition du festival, prévue du 17 au 19 avril prochain.

Selon un communiqué publié sur sa page Facebook, la direction du festival a fixé plusieurs conditions pour les candidats au concours de vidéo promotionnelle. Le thème devra porter principalement sur le patrimoine matériel et immatériel (historique, naturel, artisanat, costumes traditionnels, patrimoine oral, etc.) en lien avec la rose de Kairouan. La vidéo devra être réalisée par des amateurs et ne pas dépasser 10 minutes.

Il est également exigé que la vidéo soit d'une qualité minimale de 720 HD, qu'elle inclue le générique mentionnant l'équipe de travail ainsi que les oeuvres utilisées, et qu'elle respecte les droits de propriété intellectuelle et artistique.

Les participants doivent aussi envoyer une courte biographie de l'auteur ou de la structure qui soutient le projet, le cas échéant (maison de culture, maison de jeunes, club, etc.).

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Concernant le concours de photographie, celui-ci portera sur le patrimoine et les industries traditionnelles liés à la rose de Kairouan. Chaque participant devra soumettre une seule photo, envoyée numériquement par e-mail, au format 45/60.

La direction du festival précise également que la photo ne doit pas avoir été présentée dans d'autres concours.

Les candidatures, accompagnées du lien de l'oeuvre, doivent être envoyées à l'adresse suivante : contact.medinaty@gmail.com, au plus tard le 3 avril 2026.

À noter que cette troisième édition du Festival de la Rose de Kairouan vise à promouvoir la rose locale, valoriser sa culture et dynamiser le tourisme alternatif en Tunisie.