Tunisie: Menzel Temime - Saisie et destruction de 4 200 kg de viande impropre à la consommation

Une équipe relevant de la brigade de recherches et d'investigations de la garde nationale de Menzel Temime, en collaboration avec les services de l'Instance nationale de sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA), a saisi, hier, environ 4 200 kg de viande bovine jugée impropre à la consommation.

Selon la même source, cette quantité a été saisie à l'abattoir municipal de Menzel Temime (gouvernorat de Nabeul) suite à un signalement parvenu à ladite brigade. L'opération a conduit à l'arrestation de trois individus, dont le médecin vétérinaire de l'abattoir, ainsi qu'à la saisie de plusieurs têtes de bétail destinées à l'abattage sans aucun contrôle vétérinaire préalable.

Chiraz El Najjar, coordinatrice régionale de l'INSSPA, a précisé qu'une équipe de l'instance a participé au constat et a enregistré l'abattage de 11 vaches (femelles) d'origine inconnue. Ces bêtes ne disposaient pas de certificat de réforme délivré par la direction de la production animale de la délégation régionale de l'agriculture.

Elle a rappelé qu'il est strictement interdit d'abattre les vaches reproductrices sans certificat de réforme, une mesure instaurée pour préserver le cheptel national.