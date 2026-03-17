Tunisie: Menzel Temime - Saisie et destruction de 4 200 kg de viande impropre à la consommation

17 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Une équipe relevant de la brigade de recherches et d'investigations de la garde nationale de Menzel Temime, en collaboration avec les services de l'Instance nationale de sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA), a saisi, hier, environ 4 200 kg de viande bovine jugée impropre à la consommation.

Selon la même source, cette quantité a été saisie à l'abattoir municipal de Menzel Temime (gouvernorat de Nabeul) suite à un signalement parvenu à ladite brigade. L'opération a conduit à l'arrestation de trois individus, dont le médecin vétérinaire de l'abattoir, ainsi qu'à la saisie de plusieurs têtes de bétail destinées à l'abattage sans aucun contrôle vétérinaire préalable.

Chiraz El Najjar, coordinatrice régionale de l'INSSPA, a précisé qu'une équipe de l'instance a participé au constat et a enregistré l'abattage de 11 vaches (femelles) d'origine inconnue. Ces bêtes ne disposaient pas de certificat de réforme délivré par la direction de la production animale de la délégation régionale de l'agriculture.

Elle a rappelé qu'il est strictement interdit d'abattre les vaches reproductrices sans certificat de réforme, une mesure instaurée pour préserver le cheptel national.

 

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.