Ile Maurice: Un trentenaire tué lors d'une violente agression, l'autopsie prévue ce matin

17 Mars 2026
L'Express (Port Louis)
Par S.V.-N

De nouveaux éléments ont émergé à la suite du drame survenu lundi après-midi à Résidence Ste-Claire, à Goodlands, où Olivier Pierre Louis, 35 ans, a perdu la vie après une violente agression à l'arme blanche.

Au moment des faits, la victime effectuait de petits travaux à proximité de son domicile lorsque plusieurs individus seraient arrivés sur les lieux, armés de sabres. Le trentenaire aurait alors été violemment pris à partie et frappé à plusieurs reprises par ces agresseurs à l'aide de ces armes tranchantes.

Des proches se sont rapidement mobilisés pour lui porter secours et l'ont transporté dans un premier temps dans une clinique privée. Toutefois, son état nécessitait un transfert vers un hôpital. La famille déplore qu'aucune ambulance du SAMU n'ait été disponible au moment des faits pour assurer son transport. La victime a finalement été admise à l'hôpital SSRN, à Pamplemousses, où son décès a été constaté.

L'autopsie du corps est prévue ce mardi matin afin de déterminer la cause exacte du décès.

Le suspect a été appréhendé dans la nuit de lundi. Interrogé, il est passé aux aveux. Il comparaitra en cour, ce mardi.

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