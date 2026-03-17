Congo-Kinshasa: Le Potentiel - Sénat : une pétition déposée contre Modeste Bahati Lukwebo

Les médias en ligne de la capitale consacrent l'essentiel de leurs analyses à deux sujets politiques majeurs : la pétition visant Modeste Bahati Lukwebo, deuxième vice-président du Sénat, après ses prises de position contre un éventuel changement de la Constitution, ainsi que l'appel au dialogue national.

« Avis de tempête au Sénat », prévient Le Potentiel ce mardi 17 mars. Le quotidien barre sa Une avec un titre qui fait déjà trembler les travées de la Chambre haute.

Le journal nous apprend que le deuxième vice-président du Sénat est désormais dans le viseur de ses collègues. La pétition, signée par 83 élus, a été déposée ce lundi par le sénateur Dany Kabongo avec un collectif de collègues.

« Selon Dany Kabongo, cette initiative parlementaire est motivée par ce qu'il qualifie d'« incompétence » de Modeste Bahati Lukwebo dans l'exercice de ses fonctions au sein du bureau de la chambre haute. L'élu reproche également à l'autorité morale de l'Alliance des Forces Démocratiques du Congo et Alliés (AFDC-A) certaines prises de position publiques, notamment sur la question de la révision constitutionnelle », commente le Tabloïd.

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Face à ce remue-menage, le média rappelle que Modeste Bahati Lukwebo avait présenté ses excuses à ses collègues sénateurs le mardi 10 mars, quelques jours après ses déclarations controversées.

« Il avait expliqué que ses propos sur la Constitution avaient été sortis de leur contexte et mal interprétés, précisant qu'il ne s'était pas opposé à une révision constitutionnelle, mais qu'il avait plutôt suggéré l'ouverture d'un débat au sein de l'Union sacrée de la nation ».

Commentant la même actualité, le tri-hebdomadaire Congo Nouveau précise : « Entre aigreur et tentative de liquidation : Modeste Bahati visé à tout prix ? ».

Le journal dénonce ce qu'il qualifie de « cabale politique », ajoutant que les griefs contre le patriarche de l'AFDC auraient curieusement changé en cours de route, passant de questions de gestion à des règlements de comptes.

De son côté, Forum des As précise que les initiateurs de la pétition se défendent de toute « main noire » ou de lien avec des officines politiques, affirmant agir pour la simple redevabilité.

A propos du dialogue national

La question d'appel au dialogue national est revenue dans les discours lors de la session parlementaire de mars ce mardi. Que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, l'idée du dialogue est acceptée, mais sous certaines conditions.