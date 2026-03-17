Congo-Kinshasa: Les agents de l'ISDR/Kongolo réclament 30 mois d'arriérés de salaire

17 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Soixante-neuf agents de l'Institut supérieur de développement rural (ISDR) de Kongolo réclament le paiement de trente mois d'arriérés de salaire de base. Dans une déclaration faite lundi 16 mars à Kongolo, ils accusent le comité de gestion de mauvaise gestion et ont saisi la justice.

Ces agents, administratifs et enseignants, affirment être mécanisés depuis le quatrième trimestre 2023 et précisent figurer sur les mêmes listings de paie que les agents d'autres institutions d'enseignement supérieur.

Le syndicat dénonce l'utilisation des fonds de l'institution à des fins privées par la direction. Selon le délégué syndical, Daniel Kikuni, ces dépenses sont justifiées par le comité de gestion comme des frais liés aux démarches de mécanisation des agents. Cette situation priverait le personnel actif de ses primes locales.

Les agents pointent également l'absence prolongée du directeur général de l'ISDR/Kongolo, qui ne se serait pas présenté à l'institution depuis au moins quatre ans.

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La réponse de la direction

Contacté par Radio Okapi, le professeur Kitenge Bin Saleh, directeur général de l'ISDR, rejette ces accusations. Il affirme mener des démarches à Kinshasa dans l'intérêt de l'institution. Selon lui, seule une partie des agents est effectivement mécanisée et perçoit régulièrement son salaire, tandis que la majorité attend encore sa régularisation.

Le directeur général estime par ailleurs être victime d'attaques internes visant son remplacement à la tête de l'ISDR.

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