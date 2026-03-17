Congo-Kinshasa: Plus de 600 personnes dépistées pour les maladies rénales à l'hôpital de Panzi à Bukavu

Environ 600 personnes ont bénéficié d'un dépistage gratuit des maladies rénales à l'hôpital de Panzi, à Bukavu. Cette activité s'est déroulée du 10 au 13 mars dernier à l'occasion de la Journée mondiale du rein.

L'initiative a été portée par le service de néphrologie-hémodialyse de cet établissement dirigé par le Prix Nobel Denis Mukwege. Durant une semaine, une série d'activités a permis de sensibiliser la population et de renforcer la prévention contre les pathologies rénales.

Les professionnels de santé ont insisté sur les facteurs de risques majeurs. Le docteur Basimane Bisimwa Parvine a souligné l'impact du diabète sur les reins. De son côté, le docteur Kikuni Besolani Georges a expliqué les conséquences de l'hypertension artérielle sur la fonction rénale. Il a exhorté les patients hypertendus à respecter les mesures hygiéno-diététiques pour prévenir d'éventuelles complications.

Danger de l'automédication

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La sensibilisation a également porté sur l'usage des médicaments. Le professeur Dieudonné Masemo Bihehe a alerté sur la toxicité rénale de certains produits. Il a appelé la population à abandonner les pratiques suivantes :

L'automédication ;

La phytothérapie non contrôlée ;

Le non-respect des doses prescrites.

Les experts recommandent de suivre strictement les prescriptions des professionnels de santé pour préserver la santé des reins.