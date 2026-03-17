Congo-Kinshasa: Plus de 600 personnes dépistées pour les maladies rénales à l'hôpital de Panzi à Bukavu

17 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Environ 600 personnes ont bénéficié d'un dépistage gratuit des maladies rénales à l'hôpital de Panzi, à Bukavu. Cette activité s'est déroulée du 10 au 13 mars dernier à l'occasion de la Journée mondiale du rein.

L'initiative a été portée par le service de néphrologie-hémodialyse de cet établissement dirigé par le Prix Nobel Denis Mukwege. Durant une semaine, une série d'activités a permis de sensibiliser la population et de renforcer la prévention contre les pathologies rénales.

Les professionnels de santé ont insisté sur les facteurs de risques majeurs. Le docteur Basimane Bisimwa Parvine a souligné l'impact du diabète sur les reins. De son côté, le docteur Kikuni Besolani Georges a expliqué les conséquences de l'hypertension artérielle sur la fonction rénale. Il a exhorté les patients hypertendus à respecter les mesures hygiéno-diététiques pour prévenir d'éventuelles complications.

Danger de l'automédication

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La sensibilisation a également porté sur l'usage des médicaments. Le professeur Dieudonné Masemo Bihehe a alerté sur la toxicité rénale de certains produits. Il a appelé la population à abandonner les pratiques suivantes :

L'automédication ;

La phytothérapie non contrôlée ;

Le non-respect des doses prescrites.

Les experts recommandent de suivre strictement les prescriptions des professionnels de santé pour préserver la santé des reins.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.