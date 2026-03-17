Congo-Kinshasa: L'aéroport de Mavivi, seule porte aérienne opérationnelle du Nord-Kivu, mais aux infrastructures insuffisantes

17 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

L'aéroport de Beni-Mavivi est devenu la principale porte d'entrée aérienne de la province du Nord-Kivu. Cette situation est consécutive à la fermeture de l'aéroport international de Goma depuis plus d'un an.

L'aéroport de Goma est fermé après l'occupation par l'AFC/M23. Cette fermeture perturbe fortement les liaisons aériennes dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC), selon des témoins

Beni assure désormais l'essentiel des connexions aériennes de la province et sert de chef-lieu provisoire du Nord-Kivu.

Un rôle stratégique

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L'aéroport de Mavivi joue aujourd'hui un rôle crucial pour les voyageurs, les opérateurs économiques et les organisations humanitaires. De nombreuses agences transitent par cet aéroport afin de rejoindre leurs zones d'intervention. Pour plusieurs observateurs, cet aéroport est une priorité stratégique pour renforcer la connectivité et soutenir l'économie régionale.

Des infrastructures limitées

Malgré cette importance, les équipements de l'aéroport restent limités. Les anciennes structures construites en planches ont été détruites par un incendie il y a quelques jours. Actuellement, l'aéroport ne possède pas d'installations modernes capables d'accueillir des avions de gros tonnage.

Le gouverneur du Nord-Kivu a lancé des travaux de modernisation il y a quelques mois. Cependant, les moyens financiers restent limités dans un contexte sécuritaire difficile. La modernisation de ces installations est jugée urgente pour répondre aux besoins croissants de la région.

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