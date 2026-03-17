AfrexInsure nomme Lesley Ndlovu nouveau Président-directeur général

AfrexInsure, la filiale d'assurance spécialisée détenue à 100 % par la Banque Africaine d'Import-Export -(« Afreximbank »), a annoncé la nomination de Lesley Ndlovu au poste de Président-directeur général, à compter de janvier 2026, en remplacement de Jonas Mushosho.

Cette nomination intervient à un moment charnière pour AfrexInsure, qui poursuit sa mission consistant à fournir des solutions d'assurance spécialisées adaptées au commerce et aux investissements liés au commerce. Alors que l'organisation se trouve en pleine phase de croissance, un leadership exécutif fort est essentiel pour guider la gouvernance, la conformité réglementaire, l'innovation, la gestion des risques et le positionnement sur le marché.

De nationalité zimbabwéenne, Lesley Ndlovu apporte à AfrexInsure une forte expérience acquise auprès de grandes institutions d'assurance internationales, telles qu'AXA Specialty, African Risk Capacity (ARC) et AXIS Capital. Sa nomination apporte un mélange unique d'expertise technique, de connaissance du marché mondial et de leadership opérationnel, précisément forgé pour soutenir la transformation d'AfrexInsure.

Tout au long de sa carrière, M. Ndlovu a dirigé des équipes multidisciplinaires dans des environnements à haut risque où une gouvernance solide et une souscription rigoureuse sont fondamentales pour une performance durable. Lors de son passage à AXA Specialty, il a développé des produits adaptés au marché et répondant à des segments de risques spécialisés complexes, une expérience qui s'avérera inestimable dans un contexte où AfrexInsure conçoit des solutions différenciées dans un environnement commercial africain en pleine évolution.

Cette nomination stratégique marque un tournant décisif dans l'évolution de la société, qui passe d'une phase de démarrage à une phase de croissance dynamique, lui permettant ainsi de proposer des solutions améliorées de réduction des risques commerciaux et d'investissement à travers l'Afrique.

Les échanges commerciaux en Afrique restent confrontés à des contraintes liées à une capacité de gestion des risques limitée, à des coûts d'assurance élevés et à la dépendance aux marchés offshore pour la souscription et la réassurance. En nommant un PDG possédant une expertise approfondie sur les marchés mondiaux de l'assurance spécialisée, Afreximbank améliore sa capacité à soutenir les transactions commerciales avec des programmes d'assurance solides et ancrés localement.

Cette nomination renforce le rôle stratégique d'AfrexInsure en tant que pilier essentiel au sein de l'écosystème global du Groupe Afreximbank, complétant la gamme de produits proposés par Afreximbank.

Réagissant à sa nomination, Lesley Ndlovu, le Président-directeur général d'AfrexInsure a déclaré : « Je suis profondément honoré d'assumer le rôle de Président-directeur général d'AfrexInsure en ce moment charnière de son développement. AfrexInsure représente bien plus qu'une filiale d'assurance ; elle incarne un impératif stratégique pour s'attaquer à l'un des obstacles commerciaux les plus persistants de l'Afrique : la rareté de solutions sophistiquées et bien capitalisées d'atténuation des risques, ancrées sur le continent.

« Je tiens à remercier la direction d'Afreximbank et le Conseil d'administration d'AfrexInsure pour leur confiance en moi à travers cette nomination. Ensemble, nous ferons d'AfrexInsure un pilier de l'écosystème commercial africain, contribuant à la transformation économique du continent, grâce à des solutions de gestion des risques adaptées à chaque situation », a-t-il ajouté.

Le Dr George Elombi, Président d'Afreximbank et du Conseil d'administration de la Banque a souligné :

« Nous sommes convaincus que, Lesley, fort d'une solide expérience en assurance spécialisée et d'un engagement envers la transformation économique de l'Afrique, fera progresser le mandat d'AfrexInsure, en gérant les risques associés au commerce grâce aux capacités locales en vue de conserver les primes sur le continent ».

Dans un contexte d'incertitude mondiale et à mesure que le continent progresse vers la transformation/la création de valeur ajoutée et l'industrialisation, l'assurance spécialisée jouera un rôle essentiel pour réduire les risques liés aux investissements stratégiques et attirer des capitaux vers des secteurs essentiels au développement socio-économique de l'Afrique.