La Cellule PASTEF du quartier Cité Niakh a primé, lundi 16 mars 2026, les trois (3) meilleures élèves de trois établissements scolaires du préscolaire, de l'élémentaire et du moyen-secondaire. Ses membres, qui s'inscrivent dans la célébration de l'excellence à l'Ecole et du mois de mars, dédié aux femmes, ont voulu inciter les autres élèves à persévérer dans leurs études pour réussir. Ils prévoient aussi d'organiser, en avril, une grande activité de "set setal" (nettoyage) au niveau de ce quartier où ils ont enrôlé plusieurs familles démunies à la Couverture Sanitaire Universelle (CSU), en plus des trois meilleures élèves qui viennent d'être primées.

Elles sont en tout trois (3) élèves du préscolaire, de l'élémentaire et du moyen-secondaire, issues des écoles et établissements scolaires du quartier Cité Niakh, dans le faubourg de Sor, à Saint-Louis, à être primées pour leurs bons résultats obtenus lors des compositions. A travers cette initiative, les responsables et membres de la Cellule PASTEF de ce quartier veulent célébrer l'excellence chez les filles à l'école en ce mois de mars, dédié aux femmes.

« Aujourd'hui, il s'agit d'une activité qui consiste à primer les meilleures élèves. On est au mois de mars qui constitue la deuxième phase de notre plan d'action trimestriel qu'on a démarré depuis le mois de février. Et aujourd'hui, on fête l'excellence, on fête des filles qui sont les meilleures dans trois établissements scolaires du quartier Cité Niakh. Donc, c'est conformément aux directives de PASTEF national et aux recommandations du président Ousmane Sonko qui demande à toutes les cellules au niveau national de se rapprocher de la population pour les aider sur le plan social et sur tous les aspects », a déclaré Ibrahima Seck, secrétaire général de la Cellule PASTEF Cité Niakh en charge de la communication.

A travers cette activité, ces patriotes veulent susciter une émulation chez les autres élèves afin qu'elles puissent redoubler d'efforts dans leurs études et travailler davantage pour réussir.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« On a voulu que cela soit une émulation chez les autres filles parce qu'on voudrait qu'elles sachent également que si elles travaillent très bien, elles pourront un jour être primées comme leurs camarades qui sont primées aujourd'hui. Donc, c'est pour émuler les autres élèves à suivre les pas de ces élèves-là qui sont dans l'excellence », a-t-il précisé.

Il rappelle également que d'autres activités toujours dans le volet social ont pu être déroulées au niveau ce quartier et ce, au profit de ses habitants. « On avait commencé par les activités de don de nattes à l'école préscolaire de Cité Niakh, suivi des dons de kits de Ramadan à 10 familles démunies qui ont bénéficié des cartes de la Couverture Sanitaire Universelle. Mais on était venu durant le Ramadan pour leur apporter un peu de soutien. On a également fait des dons de kits de Ramadan aux mosquées. En ce mois de mars qui est dédié aux femmes, notre coordonnateur, Moussa Diop, a subventionné une activité d'achat groupé à l'endroit des "linguères" de PASSEF pour les aider par rapport au mois béni de Ramadan », a expliqué M. Seck.

Ses camarades et lui envisagent boucler leurs activités au mois d'avril, par une journée d'investissement humain à travers un « set setal » (nettoyage), pour rendre propre leur quartier et améliorer son cadre de vie.