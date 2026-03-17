À trois mois de la fin de l'année scolaire, la crise qui secoue le secteur de l'éducation pousse le gouvernement à multiplier les initiatives pour calmer la grogne des enseignants. Après les discussions engagées avec les ministères de l'Éducation et de la Fonction publique, le ministre de l'Urbanisme, Moussa Bala Fofana, a ouvert un nouveau front de dialogue avec les syndicats autour de l'accès au foncier et au logement.

Le gouvernement déploie toutes ses cartes pour désamorcer la crise sociale qui paralyse, depuis le début de l'année, le secteur de l'éducation nationale. En effet, parallèlement aux rencontres régulières entre les ministères de l'Éducation nationale et de la Fonction publique et les syndicats d'enseignants, en vue de trouver une solution durable à cette crise qui fait peser une lourde menace sur l'année scolaire, à trois mois de la fermeture des classes, le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, Moussa Bala Fofana, est également entré dans la danse.

Hier, lundi 16 mars, il a ainsi tenu une rencontre de partage et d'échanges avec les syndicats d'enseignants. Dans un message publié sur ses plateformes numériques à l'issue de cette séance de travail avec les représentants des organisations syndicales, le ministre a précisé que sa démarche s'inscrit dans le cadre des orientations du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et du Premier ministre, Ousmane Sonko.

Revenant sur les points abordés lors de ce face-à-face, le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires a expliqué que les discussions ont essentiellement porté sur les principaux axes de collaboration entre l'État du Sénégal et les organisations syndicales d'enseignants en matière d'accès au foncier et au logement. « Nos échanges ont principalement porté sur les bénéficiaires de parcelles viabilisées, en abordant les défis, les blocages ainsi que les opportunités, mais aussi sur les bénéficiaires de parcelles non viabilisées », a-t-il précisé.

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Poursuivant, Moussa Bala Fofana a indiqué que les syndicats ont également exprimé, au cours de cette rencontre, plusieurs attentes, parmi lesquelles un accompagnement accru de l'État, le renforcement de la communication et des actions de sensibilisation auprès des coopératives, ainsi que la facilitation de l'accès à des parcelles ou à des logements décents pour les enseignants.

« Nous avons rappelé la vision des plus hautes autorités du Sénégal visant à renforcer l'accompagnement des enseignants, notamment à travers l'amélioration de l'accès au logement, la facilitation de l'accès aux prêts DMC, la prise en compte de l'ingénierie sociale dans les programmes d'habitat, ainsi que le développement de mécanismes favorisant l'accès à la location-vente », a-t-il ajouté. Pour rappel, les prêts DMC sont des crédits immobiliers liés à la Dakar Mortgage Company (DMC), une institution financière créée pour faciliter l'accès au logement au Sénégal.

Le ministre a enfin réaffirmé l'engagement du gouvernement à poursuivre le dialogue avec les organisations syndicales afin d'identifier des solutions durables pour améliorer les conditions de logement des enseignants.