La Première dame du Sénégal, Madame Marie Khone Faye, accompagnée du ministre de l'Education nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a procédé hier, lundi 16 mars 2026, à la remise de bourses et de kits scolaires aux meilleures élèves de la région de Diourbel, au Lycée scientifique d'excellence de Diourbel (LSED). Il s'agit de 6 filles réparties dans les 3 départements de la région ayant obtenu chacune une moyenne annuelle de plus de 17/20. Les bénéficiaires ont exprimé leur profonde gratitude à la Première dame.

La Première dame du Senegal, Madame Marie Khone Faye, a présidé hier lundi la cérémonie de remise de bourse et kits scolaires aux meilleures élèves - filles - de la région de Diourbel.

« Si j'ai choisi ce lieu de notre rencontre, ce n'est pas par hasard. Ce lycée n'est pas seulement un ensemble de bâtiments, de pierres, c'est un sanctuaire du savoir, un laboratoire de l'avenir. Venir ici, c'est affirmer une conviction profonde, l'excellence doit être une promesse tenue pour chaque enfant de notre nation. Je connais vos parcours. Je sais que pour obtenir des résultats exceptionnels, vous n'avez pas seulement dû vous combattre, vous avez bien étudié, vous avez bravé les obstacles économiques, des défis sociaux et parfois le doute, là ou d'autres auraient pu baisser les bras. Face à la précarité, vous avez puisé dans des difficultés une force de caractère exemplaire. Votre mérite est immense car il est pur », a déclaré la Première dame du Senegal.

Et Madame Marie Khone Faye de rappeler : « ces bourses que je vous remets ne sont pas un don, mais un investissement sur votre intelligence. Elles sont le pont qui vous mènera sans entrave jusqu'à votre Baccalauréat et bien au-delà. L'excellence est une habitude ».

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« L'excellence n'est pas une destination, mais c'est une aptitude, une habitude »

Pour le Proviseur du Lycée scientifique d'excellence de Diourbel (LSED), « l'excellence n'est pas une destination, mais c'est une aptitude, une habitude. L'endroit où nous nous trouvons aujourd'hui (hier, ndlr) symbolise notre volonté de construire l'excellence à partir de tous les talents, d'où ils viennent ». Elle ajoutera : « le pays compte sur vous et je serai prêt, toujours à vos côtés, pour veiller à ce que votre lumière ne s'éteigne jamais ».

Le ministre de l'Education nationale, Moustapha Mamba Guirrassy a indiqué c'est avec un « immense plaisir et une profonde gratitude » qu'il prend « la parole à l'occasion de cette belle activité, placée sous le signe de la solidarité, de l'équité, de l'excellence et de l'espoir. Les efforts consentis en faveur du développement de l'éducation ont conduit le ministère à créer la nouvelle Inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Touba-Mosquée pour accompagner le développement de nouveaux programmes scolaires de Touba et améliorer le pilotage au niveau déconcentré ». Toutefois, relève M. Guirassy, « les défis sont dès lors très énormes ».

« Derrière chaque classe réhabilitée, c'est une fille qui retrouve le chemin de l'école, une famille qui croit à nouveau à l'avenir, une nation qui se construit... »

Le ministre a salué l'engagement constant de la Première dame en faveur de l'éducation et particulièrement pour promotion de la scolarisation, le maintien et la réussite des jeunes filles.

« Votre engagement en faveur de l'éducation et plus particulièrement pour l'accès, le maintien des filles n'est plus à démontrer. Je salue le partenariat fécond qui nous lie. Il s'agit d'actions directes, la distribution de kits d'hygiène, de tablettes numériques et des fournitures scolaires au bénéfice des filles mais aussi la réhabilitation d'infrastructures scolaires qui offrent à ses enfants un cadre digne d'apprentissages. Car derrière chaque classe réhabilitée, c'est une fille qui retrouve le chemin de l'école, une famille qui croit à nouveau à l'avenir, une nation qui se construit sur des fondations plus justes et plus solides. Ces gestes ne sont pas anodins ils changent des destins. Vous avez choisi d'investir pour accompagner des enfants. Chaque enfant peut changer le visage d'une communauté. Je vois les systèmes. ».

Le Proviseur du Lycée scientifique d'excellence a rappelé que le taux de fréquentation des filles est supérieur à celui des garçons. Cela se traduit par les excellents résultats aux concours nationaux notamment au Concours général ou elles dominent. Les élèves veulent faire de la Première dame la marraine de ce lycée, un modèle de leadership et de générosité.

Dans l'attente, les bénéficiaires ont exprimé leur profonde gratitude à la Première dame. « Chaque enfant a le droit de réussir. Nous exprimons notre gratitude au ministre de l'Education nationale qui a validé le choix porté sur nous. Nous nous engageons à travailler pour devenir des actrices de développement », a martelé l'une des bénéficiale.

Le ministre de l'Education nationale, Mamba Guirassy, dira : « Ces bourses se caractérisent par leur consistance et leur durabilité tout au long de leur cursus secondaire avec des moyennes de 17 sur 20 Nous demandons aux enseignants de maintenir le cap de l'excellence. Le ministère s'engage à améliorer le bien-être, à accompagner ces élèves des denrées alimentaires, pour leur offrir l'avenir que nous leur souhaitons ».

Le maire de la commune de Patar, Adiou Sène se dit rassuré de ce geste car le meilleur investissement est celui fait sur les enfants.