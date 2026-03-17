Afrique: La SNR offre 1,8 millon FCFA aux familles des 18 supporters sénégalais détenus au Maroc

La Société nationale de recouvrement (SNR) a remis lundi un chèque de 1 million 800 mille de fracs CFA en guise de soutien aux familles des 18 supporters sénégalais détenus au Maroc après les incidents de la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), prolongeant ainsi l'élan de solidarité à leur égard à quelques jours de la célébration de la fête de Korité.

Chaque famille a reçu la somme de 100 000 francs CFA lors de la cérémonie de remise des chèques qui s'est déroulée dans les locaux de la direction générale de la SNR. "En remettant cette somme, la SNR marque son élan de solidarité et manifeste sa sympathie à l'endroit des familles affectées. (...) Le Ramadan est une occasion de solidarité et d'entraide. Avec la Korité qui s'approche, nous avons modestement jugé nécessaire de soulager ces familles", a déclaré Me Babacar Ndiaye, directeur général de la SNR.

Il exhorte ainsi d'autres structures et des Sénégalais de bonne volonté à manifester leur solidarité à l'égard de ces "vaillants supporters". De son côté, El Hadji Djibril Ba, représentant des 18 familles des supporters détenues au Maroc, a salué ce geste de la SNR avant de prier pour la libération des supporters sénégalais.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Nous acceptons la volonté divine et remercions le 12e gaïndé et la SNR. Au nom de toutes les familles nous prions pour que nos frères sortent de prison et retournent au Sénégal. On espérait qu'il allait être libérés aujourd'hui mais l'audience a été renvoyée", a-t-il dit.

Le procès en appel des 18 supporters sénégalais condamnés pour "hooliganisme" à la suite des incidents survenus mi-janvier lors de la finale de la CAN 2025 s'est ouvert lundi à Rabat, avant d'être aussitôt reporté au 30 mars sur demande de la partie civile. Les avocats de la défense ont sollicité le renvoi pour "mieux préparer le dossier".